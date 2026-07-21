HĐND phường Thống Nhất thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 4

(GLO)- Ngày 21-7, HĐND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ) nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Phương Thảo

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận về các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND phường và thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thu - chi ngân sách; công tác giám sát, giải quyết kiến nghị cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Đại biểu HĐND phường chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Phương Thảo

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp diễn ra dân chủ, thẳng thắn. Đại biểu HĐND phường tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm như: nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai; đầu tư hạ tầng và thiết chế văn hóa; đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông xuống cấp; xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, bạo lực học đường; tăng cường phòng - chống tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, cờ bạc, trộm cắp; tiếp tục thu hút các dự án đầu tư nhằm nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển đô thị.

Đại diện UBND phường và các cơ quan chuyên môn đã tiếp thu, giải trình từng nội dung, đồng thời cam kết triển khai các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại biểu HĐND phường đã xem xét, thảo luận và thông qua 4 nghị quyết quan trọng, gồm: Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 và phân bổ dự toán chi đầu tư năm 2026 (đợt 4); kết quả giám sát chuyên đề của HĐND phường về quy trình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.