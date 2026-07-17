Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

(GLO)- Tại hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai vào chiều 17-7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu lấy kết quả phát triển KT-XH làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành.

Đồng chủ trì hội nghị với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Thu Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.



Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng qua, Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai theo đúng quy trình, quy định; Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã kiểm tra, giám sát đối với 8 tổ chức cơ sở Đảng. Trong 6 tháng, Đảng bộ có 226 đảng viên mới được kết nạp, đạt 75,3% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 8,21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Qua đó, tạo cơ sở vững chắc bảo đảm tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2026 của tỉnh đạt 10,2%.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam trao đổi về phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trọng Lợi

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được; đề xuất giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm cao và hành động quyết liệt; chuyển mạnh từ tư duy “hoàn thành nhiệm vụ” sang “hoàn thành mục tiêu”; lấy kết quả hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, tiến độ dự án trọng điểm và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu rà soát, nhận diện và tháo gỡ kịp thời các "điểm nghẽn" của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; khơi thông nguồn lực cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, trọng tâm là 10 nghị quyết của Bộ Chính trị, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2%.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư; thường xuyên theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu tăng trưởng để kịp thời điều chỉnh giải pháp.

Xác định đầu tư công, các dự án trọng điểm và cải cách hành chính là những động lực quan trọng; tập trung tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư; kiên quyết chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, giữ vững đoàn kết, thống nhất, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và nắm chắc tình hình dư luận.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa kết luận hội nghị thành chương trình, kế hoạch hành động theo phương châm “6 rõ", quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.