Đề xuất nhiều chính sách mới, kiến nghị tháo gỡ khó khăn về nhân sự cấp xã

(GLO)- Trong phiên làm việc sáng 16-7, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII xem xét nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hóa và an sinh xã hội do UBND tỉnh trình. Đồng thời, các đại biểu cũng kiến nghị tháo gỡ khó khăn về nhân sự cấp xã.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Trình nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng

Tại kỳ họp, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét một số tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Đáng chú ý, UBND tỉnh trình ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 nhằm thúc đẩy phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững.

Quang cảnh phiên làm việc sáng 16-7 của kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Đức Thụy

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương, mặc dù Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản nhưng quy mô sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, mức độ ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế. Vì vậy, việc ban hành chính sách là cần thiết để khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong sản xuất.

Dự thảo nghị quyết quy định hỗ trợ đối với nuôi biển, nuôi thủy sản nước lợ và nước ngọt. Trong đó, các cơ sở nuôi biển được hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng đối với lồng nuôi công nghệ cao và ứng dụng công nghệ số; hỗ trợ chi phí chứng nhận VietGAP, ASC, GlobalGAP.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương trình bày dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Đức Thụy

Các mô hình nuôi thủy sản nước lợ ứng dụng công nghệ tuần hoàn, công nghệ Biofloc hoặc hệ thống giám sát môi trường được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/cơ sở. Đối với nuôi thủy sản nước ngọt, mức hỗ trợ tối đa 200-400 triệu đồng/cơ sở tùy loại hình đầu tư.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách giai đoạn 2026-2030 là 120 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Chính sách này được kỳ vọng tạo động lực thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản địa phương.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Tấn Thành báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình. Ảnh: Đức Thụy

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Tấn Thành đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết bổ sung báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung như: phạm vi điều chỉnh, đối tượng hỗ trợ; cơ sở xây dựng định mức hỗ trợ đối với nuôi trồng thủy sản trên biển, nước lợ và nước ngọt; cơ sở xác định vùng nuôi trồng thủy sản trên biển, nước lợ và nước ngọt; điều kiện và phương thức hỗ trợ; nguồn kinh phí hỗ trợ.

Trong lĩnh vực văn hóa, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khôi phục Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030.

Theo bà Nguyễn Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đối tượng hỗ trợ là các xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có cộng đồng dân tộc Bahnar, Chăm, H’rê và Jrai còn duy trì sinh hoạt văn hóa truyền thống tại nhà rông, nhà sàn cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có khoảng 505 nhà rông, trong đó, 155 nhà rông truyền thống đã xuống cấp cần được làm mới hoặc sửa chữa.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trình bày dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khôi phục Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Đức Thụy

Tỉnh dự kiến hỗ trợ tối đa 10 công trình làm mới mỗi năm với mức không quá 1 tỷ đồng/công trình (tối đa 70% giá trị dự toán được phê duyệt) và hỗ trợ tối đa 20 công trình sửa chữa với mức không quá 500 triệu đồng/công trình. Việc hỗ trợ ưu tiên các địa phương có nhu cầu cấp thiết, còn duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống gắn với cồng chiêng và có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Thị Ngọc Hà báo cáo thẩm tra các tờ trình, báo cáo do UBND tỉnh trình. Ảnh: Đức Thụy

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Thị Ngọc Hà cho biết: Qua thẩm tra, Ban cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết, đồng thời đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về tiêu chí và thứ tự ưu tiên hỗ trợ hằng năm nhằm bảo đảm công khai, phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn lực…

Các dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

Kiến nghị cho phép chuyển công chức sang viên chức và ngược lại

Tại phiên thảo luận tổ, nhiều đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã, phường gặp khó khăn về nhân sự và việc bố trí công chức theo vị trí việc làm. Một số địa phương thiếu cán bộ chuyên môn, khối lượng công việc lớn nhưng chưa có đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, ở các lĩnh vực như kinh tế - hạ tầng, văn hóa - xã hội, tư pháp - hộ tịch, đất đai... đều cần cán bộ có chuyên môn sâu để xử lý công việc.

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ 2. Ảnh: Đức Thụy

Trong khi đó, nhiều địa phương hiện có số lượng cán bộ, công chức, viên chức vượt chỉ tiêu biên chế được giao năm 2026 và phải hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30-9. Đây là bài toán khó đối với các địa phương trong quá trình tổ chức bộ máy.

Đại biểu Phạm Khắc Tiệp - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hrú - cho biết: Qua rà soát, số công chức khối Đảng và Mặt trận xã hiện dôi dư so với biên chế được giao; còn viên chức giáo viên trên địa bàn xã thì thiếu rất nhiều nhưng hiện không được tuyển dụng thêm. Do đó, tôi đề nghị cần nghiên cứu, cho phép địa phương chuyển một bộ phận công chức cấp xã có chuyên môn sư phạm sang viên chức giáo viên tại các trường trên địa bàn”.

Đại biểu Phạm Khắc Tiệp - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hrú kiến nghị vấn đề liên quan đến sắp xếp biên chế công chức, viên chức xã. Ảnh: Đức Thụy

Đồng quan điểm, đại biểu Lê Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Nhơn - cho rằng: Việc sắp xếp theo biên chế được giao cũng cần tính toán đến việc đi lại, vị trí việc làm của công chức, viên chức. Do đó, tôi đề nghị cần nghiên cứu tạo điều kiện chuyển công chức sang viên chức hoặc ngược lại nhằm tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình sắp xếp đội ngũ theo chỉ tiêu biên chế được giao.

Bên cạnh đó, các đại biểu bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Các đại biểu kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư cho các địa phương còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các xã khu vực phía Tây, nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đồng thời, đề nghị tỉnh chú trọng công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan tại các điểm du lịch trên địa bàn, góp phần phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.