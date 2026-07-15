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Thời sự

Nhiều vấn đề “nóng” được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai

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QUANG TẤN QUANG TẤN
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(GLO)- Chiều 15-7, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ những vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm liên quan đến an ninh trật tự, xử lý trụ sở công dôi dư, giải phóng mặt bằng...

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham gia phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Đức Thụy

Lo ngại tội phạm ma túy trẻ hóa, diễn biến phức tạp

Theo đại biểu Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện 242 vụ với 499 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 56 vụ và 105 đối tượng so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, tội phạm ma túy đang có xu hướng trẻ hóa khi nhóm từ đủ 18 đến dưới 30 tuổi chiếm 53,5%, người dưới 18 tuổi chiếm 3,6%; số đối tượng là người dân tộc thiểu số phạm tội về ma túy cũng gia tăng.

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Đại biểu Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh lo ngại trước tình trạng tội phạm ma túy trẻ hóa, diễn biến phức tạp trên địa bàn. Ảnh: Đức Thụy

Giám đốc Công an tỉnh nhận định: Ma túy là “tội phạm mẹ”, kéo theo nhiều loại tội phạm khác, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự và sự phát triển bền vững của địa phương.

Tuy nhiên, công tác phòng - chống ma túy ở một số nơi vẫn chưa có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp giữa các ngành, địa phương với lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, quản lý và đấu tranh với loại tội phạm này còn hạn chế.

Từ thực tế trên, đại biểu Lê Quang Nhân đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đồng tình với ý kiến trên, đại biểu Phạm Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Cơ - cho biết: Tình trạng tội phạm ma túy tại các địa bàn biên giới diễn biến khá phức tạp, kéo theo nhiều loại tội phạm khác.

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Đại biểu Phạm Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Cơ đề xuất cần có giải pháp ngăn chặn tội phạm ma túy đang diễn biến phức tạp ở các địa bàn biên giới. Ảnh: Đức Thụy

Đại biểu đề nghị tỉnh có các giải pháp đồng bộ nhằm đấu tranh, ngăn chặn triệt để loại tội phạm này; đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông cho các xã vùng biên giới, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Liên quan đến trật tự, an toàn giao thông, Giám đốc Công an tỉnh cho rằng cần tăng cường rà soát, xử lý các "điểm đen", khắc phục hạ tầng giao thông xuống cấp và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Văn Lăng - Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, đặc biệt trên địa bàn các phường ở khu vực Quy Nhơn.

"Việc xây dựng môi trường đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách và bạn bè quốc tế, xứng đáng là đô thị xanh ASEAN" - đại biểu Lăng nhìn nhận.

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Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ đại biểu số 1. Ảnh: Đức Thụy

Sớm xử lý các trụ sở công dôi dư, tránh lãng phí

Việc xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu tại kỳ họp lần này.

Đại biểu Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh còn rất nhiều trụ sở chưa được sắp xếp, gây lãng phí lớn về nguồn lực. Vì vậy, UBND tỉnh cần sớm xây dựng phương án xử lý theo hướng chuyển đổi công năng hoặc tổ chức đấu giá để tạo nguồn thu cho ngân sách.

Chẳng hạn ở khu vực trung tâm như Quy Nhơn, có thể nghiên cứu chuyển đổi một số trụ sở thành bãi đỗ xe hoặc phục vụ các nhu cầu công cộng phù hợp.

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Đại biểu Lý Anh Sang thống nhất với quan điểm sớm có phương án đấu giá hoặc chuyển đổi công năng các trụ sở. Ảnh: Đức Thụy

Còn đại biểu Lý Anh Sang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư Sê - trăn trở: Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, địa phương còn nhiều trụ sở dôi dư, đặc biệt tại khu vực thị trấn Chư Sê cũ. Ngoài ra, việc sắp xếp lại thôn, làng cũng đã phát sinh, dôi dư thêm nhiều trụ sở công. Đây là bài toán khó giải quyết cho các địa phương.

Đại biểu Lý Anh Sang thống nhất với quan điểm sớm có phương án đấu giá hoặc chuyển đổi công năng các trụ sở nhằm tạo thêm nguồn lực cho địa phương phát triển.

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Đại biểu Đoàn Hữu Dũng cho rằng việc đấu giá các trụ sở công dôi dư phải gắn với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Ảnh: Quang Tấn

Đồng quan điểm, đại biểu Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng - cho rằng: Việc đấu giá các trụ sở công dôi dư là cần thiết nhưng phải gắn với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

Các trụ sở hiện thuộc nhóm đất cơ quan, công sở nên muốn đấu giá thì cần chuyển sang mục đích ở hoặc thương mại.

Tuy nhiên, để thực hiện được thì Sở Xây dựng cần nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh có hướng điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định, tránh vướng mắc khi thực hiện.

Gỡ “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được các đại biểu xác định là 1 trong những “điểm nghẽn” lớn ảnh hưởng đến tiến độ triển khai nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu Trần Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Bắc - cho biết: Công tác GPMB luôn là vấn đề khó khăn do liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, đặc biệt là những vướng mắc về giá đất.

Đối với cùng 1 dự án, giá đất ở các thời điểm triển khai khác nhau có sự chênh lệch, dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.

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Đại biểu Trần Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Bắc nêu thực trạng: Đối với cùng 1 dự án, giá đất ở các thời điểm triển khai khác nhau có sự chênh lệch, dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Ảnh: Đức Thụy

Để bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ triển khai các dự án đúng tiến độ, phường Quy Nhơn Bắc đã chủ động phân chia dự án thành từng giai đoạn; tập trung đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân và giải quyết dứt điểm các vướng mắc theo từng phần việc cụ thể.

"Hiện nay, trên địa bàn phường đang triển khai hơn 50 dự án đầu tư quy mô lớn. Do đó, việc phân kỳ GPMB được xem là phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án" - đại biểu Hoa nêu giải pháp.

Cho rằng công tác GPMB tại nhiều dự án quan trọng vẫn còn nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các địa phương cần phân kỳ thực hiện dự án theo từng giai đoạn để tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm, tránh tình trạng dàn trải.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý: Trong quá trình thực hiện GPMB, các địa phương cần tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình thực tế để có phương án xử lý phù hợp.

Việc giải quyết phải bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân và quy định của pháp luật; linh hoạt trong xử lý từng trường hợp cụ thể, tránh áp dụng máy móc, cứng nhắc.

“Phải đặt mình vào vị trí của người dân để tháo gỡ khó khăn nhưng không đáp ứng những yêu cầu vượt quá quy định của pháp luật, bảo đảm sự hợp lý và phù hợp với điều kiện thực tế” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh có giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là từ tiền sử dụng đất; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh công tác quy hoạch, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp.

Đồng thời, rà soát, đánh giá lại kịch bản tăng trưởng để đề ra giải pháp phù hợp, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, tạo nền tảng cho Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.

Liên quan đến vấn đề thiếu hụt lực lượng lao động phổ thông, đại biểu Nguyễn Văn Lăng - Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định - cho rằng: Hiện nay, nhiều nhà máy tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang thiếu hụt lao động phổ thông, trong khi các chính sách đào tạo lại tập trung chủ yếu vào nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lao động chất lượng cao có vai trò quan trọng, song không phải là lực lượng trực tiếp làm việc tại các dây chuyền sản xuất của nhà máy. Vì vậy, tỉnh cần có chính sách đào tạo phù hợp, bảo đảm cân đối giữa nhu cầu về lao động kỹ thuật cao và lao động phổ thông phục vụ phát triển công nghiệp.

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