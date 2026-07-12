Phấn đấu hoàn thành KCN Bình Nghi giai đoạn I trong năm 2026

(GLO)- Bà Nguyễn Thị Thống - Chủ tịch UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận: Chủ đầu tư KCN Bình Nghi đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành cơ bản hạ tầng giai đoạn I trong năm 2026.

Đến nay, dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 50,5 ha, gồm: 44,5 ha giai đoạn I và 6 ha giai đoạn II. Trong đó, 45,1 ha đã được UBND tỉnh cho thuê đất, còn 5,4 ha thuộc giai đoạn I chưa hoàn tất thủ tục do các thửa đất không liền vùng. Phần diện tích còn lại cần tiếp tục giải phóng mặt bằng là 157,17 ha.

Về thủ tục, chủ đầu tư đã hoàn tất hồ sơ quan trọng như chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch xây dựng và báo cáo đánh giá tác động môi trường. Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phê duyệt, thiết kế phòng cháy, chữa cháy được cơ quan chuyên môn thẩm định.

Dự án cũng hoàn thành các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, rà phá bom mìn trên toàn bộ diện tích 207,67 ha và được cấp giấy phép xây dựng hạng mục san nền giai đoạn I. Đồng thời, doanh nghiệp đã ban hành các quy chế quản lý đầu tư xây dựng và bảo vệ môi trường của KCN.

Nhà thầu đẩy nhanh thi công dự án KCN Bình Nghi (xã Tây Sơn). Ảnh: An Nhiên

Trên phần diện tích được bàn giao, công tác thi công đang được đẩy mạnh. Đến nay, đã thực hiện san nền gần 382 nghìn m³ đất, thi công nền đường trên 4/8 tuyến giao thông chính và triển khai xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung. Tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 135 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn hỗ trợ địa phương đắp hơn 2.100 m³ đất san nền khu tái định cư phục vụ các hộ dân di dời. Đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng tổng hợp Bình Định, thành viên của Nhơn Tân Group.

Song song với đầu tư hạ tầng, KCN Bình Nghi tiếp tục tăng cường xúc tiến đầu tư, phấn đấu thu hút ít nhất 4 dự án theo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao; đồng thời, thúc đẩy ký kết hợp đồng cho thuê lại đất với các nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) và quảng bá hình ảnh KCN trên các kênh thông tin.

Công ty đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng phần còn lại của giai đoạn I và hoàn tất thủ tục cấp quyền sử dụng đất 50 ha trong tháng 7-2026; hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn II trong tháng 9-2026.

Cùng với đó là triển khai san nền khoảng 90 ha, đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng; hoàn thành nhà máy xử lý nước thải tập trung vào tháng 9-2026, xây dựng cổng chào KCN trước tháng 12-2026 và phấn đấu hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I trong năm 2026.

Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu hoàn tất Giấy phép môi trường trước tháng 9-2026, công khai thông tin môi trường trên trang thông tin điện tử, ban hành đơn giá các dịch vụ hạ tầng như cấp nước, xử lý nước thải và xây dựng quy trình quản lý, vận hành KCN, bảo đảm an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy trước cuối năm.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng KCN Bình Nghi kiến nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh hệ số hỗ trợ chuyển đổi nghề khi thu hồi đất nông nghiệp nhằm giảm áp lực chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (dự kiến lên tới khoảng 700 tỷ đồng theo bảng giá đất mới - PV).

Đồng thời, doanh nghiệp đề nghị áp dụng thống nhất bảng giá đất điều chỉnh theo Nghị quyết số 75/2026/HĐND để hạn chế phát sinh khiếu nại và xem xét áp dụng thời hạn hoạt động của KCN Bình Nghi là 70 năm kể từ ngày cho thuê đất theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Đất đai, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.