Phát hiện sớm, xử lý nghiêm vi phạm trên lĩnh vực thuế

(GLO)- Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, ngành Thuế tỉnh Gia Lai đã chủ động nhận diện, truy vết, xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật thuế, góp phần chống thất thu ngân sách, xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.

Phòng ngừa từ xa

Theo Thuế tỉnh, phần lớn người nộp thuế (NNT) chấp hành tốt quy định. Tuy nhiên, tình trạng kê khai sai thuế suất, chênh lệch bất thường giữa đầu vào - đầu ra, xuất hóa đơn sai thời điểm… vẫn còn xảy ra.

Đáng ngại hơn là hành vi mua hóa đơn bất hợp pháp nhằm hợp thức hóa chi phí sản xuất và hàng hóa không rõ nguồn gốc, vừa để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, vừa giảm nghĩa vụ thuế.

Thậm chí có trường hợp thành lập DN “ma” với mục đích chính là mua bán hóa đơn bất hợp pháp để trục lợi. Những hành vi nói trên không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Thuế tỉnh kiểm tra việc xuất, lưu trữ hóa đơn tại Cơ sở kinh doanh xăng dầu số 4 (đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam) thuộc Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai. Ảnh: T.S

Để phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng này, toàn ngành đã phát huy các ứng dụng đối chiếu hóa đơn của Cục Thuế và ứng dụng hỗ trợ quản lý hóa đơn do Thuế tỉnh thiết lập để tổng hợp, phân tích rủi ro về hóa đơn, từ đó đưa ra những giải pháp xử lý đúng quy định.

Ông Trần Hữu Danh - Phó Trưởng Thuế tỉnh - cho biết: Với cơ sở dữ liệu thu thập ngày càng chi tiết và đa dạng, cơ quan thuế dễ dàng đối chiếu đầu ra đầu vào hóa đơn của NNT, truy vết đường đi của hóa đơn, từ đó xác lập danh sách, phân hệ NNT có dấu hiệu rủi ro cao về hóa đơn cần giám sát.

Ngay khi phát hiện dấu hiệu rủi ro cao, cơ quan thuế lập tức gửi thư cảnh báo, mở ra cơ hội cho NNT tự kiểm tra và điều chỉnh sai sót, những trường hợp cố tình phớt lờ sẽ bị đưa vào diện xử lý nghiêm.

Phát hiện sớm, xử lý nghiêm

Sự kết hợp giữa công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu lớn, cộng với nghiệp vụ sắc bén đã giúp Thuế tỉnh phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên lĩnh vực thuế.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn ngành đã phát hiện, xử phạt 395 trường hợp vi phạm về hóa đơn với tổng số tiền 11 tỷ đồng, đồng thời truy thu hơn 10 tỷ đồng thuế vãng lai từ các DN ngoài tỉnh thi công các công trình trên địa bàn tỉnh.

Công nghệ thông tin còn giúp Thuế tỉnh mở rộng phạm vi giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh trên không gian mạng.

Nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam đến Thuế cơ sở 1 bổ sung thông tin phục vụ công tác quản lý thuế. Ảnh: T.S

Qua việc rà soát dữ liệu bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội và đối chiếu với hóa đơn điện tử, cơ quan thuế đã phát hiện, xử lý 25 trường hợp kinh doanh online vi phạm Luật Quản lý thuế, thu nộp ngân sách hơn 1,5 tỷ đồng từ tiền thuế, phí, tiền chậm nộp và xử phạt hành chính.

Cùng với đó, cơ quan thuế đối chiếu dữ liệu hóa đơn với hồ sơ khai thuế của 267 trường hợp có chênh lệch về tiền thuế, từ đó điều chỉnh, bổ sung vào ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, thông qua ứng dụng phân tích rủi ro và nguồn cảnh báo từ cơ quan thuế các tỉnh, Thuế tỉnh đã xử lý 385 văn bản cảnh báo rủi ro cao về hóa đơn, truy thu và xử phạt nhiều trường hợp hơn 15 tỷ đồng, giảm khấu trừ 185,4 triệu đồng.

Đối với các hồ sơ có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp do Công an các tỉnh, thành chuyển đến, ngành Thuế tỉnh đã kiểm tra, xử lý 505 trường hợp có liên quan 2.676 hóa đơn không hợp pháp; thu nộp ngân sách hơn 5,2 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 582,55 triệu đồng và giảm chi phí được trừ hơn 4,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thuế tỉnh cũng đã chuyển hồ sơ 272 trường hợp có dấu hiệu gian lận thuế với tổng số tiền 10,3 tỷ đồng sang CA tỉnh để điều tra, làm rõ.

Cách làm của cơ quan thuế được cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh đánh giá cao. Ông Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh - cho rằng: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chống thất thu thuế, kết hợp cảnh báo sớm từ cơ quan thuế đã và đang giúp DN giảm thiểu rủi ro, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng cho những DN tuân thủ tốt pháp luật.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng Thuế tỉnh - khẳng định: Toàn ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ NNT tốt hơn, đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch. Ngành thuế sẽ tăng cường tuyên truyền, phát tín hiệu cảnh báo sớm để NNT tự giác sửa sai, đồng thời biểu dương kịp thời các đơn vị chấp hành tốt.

Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi cố tình vi phạm, tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch để các thành phần kinh tế cùng phát triển, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách.