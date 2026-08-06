Từ 12-8, bao bì thực phẩm xuất khẩu vào EU phải đáp ứng điều kiện gì?

(GLO)- Từ ngày 12-8, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu áp dụng Quy định về bao bì và chất thải bao bì (PPWR). Trong giai đoạn đầu, bao bì tiếp xúc với thực phẩm phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về hóa chất, an toàn và hồ sơ chứng minh sự phù hợp.

Đây là một trong những thay đổi quan trọng đối với doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm, nông sản, thủy sản và đồ uống vào thị trường châu Âu.

Bao bì tiếp xúc với thực phẩm phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về hóa chất, an toàn và hồ sơ chứng minh sự phù hợp. Ảnh minh họa: ChatGPT

Một trong những yêu cầu đáng chú ý có hiệu lực từ thời điểm này là cấm lưu hành bao bì tiếp xúc với thực phẩm chứa các hợp chất PFAS vượt ngưỡng quy định. Cụ thể, hàm lượng của từng chất PFAS không được vượt quá 25 phần tỷ (ppb), trong khi tổng hàm lượng các PFAS được phân tích không vượt quá 250 ppb.

PFAS là nhóm hóa chất thường được sử dụng để tạo khả năng chống thấm nước, chống dầu mỡ cho bao bì giấy, hộp đựng thực phẩm, cốc giấy và một số vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Ngoài PFAS, quy định của EU tiếp tục yêu cầu bao bì phải bảo đảm giới hạn đối với các kim loại nặng. Tổng hàm lượng chì (Pb), cadimi (Cd), thủy ngân (Hg) và crom hóa trị sáu (Cr6+) trong bao bì không được vượt quá 100 mg/kg nhằm hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo PPWR, nhà sản xuất và nhà nhập khẩu cũng phải chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, tài liệu và kết quả thử nghiệm để chứng minh bao bì đáp ứng các yêu cầu của quy định khi cơ quan chức năng EU kiểm tra. Đây là căn cứ quan trọng để xác nhận sản phẩm đủ điều kiện lưu hành trên thị trường.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Đức (Bộ Công Thương) khuyến nghị cần khẩn trương rà soát nguyên liệu sản xuất bao bì, làm việc với nhà cung cấp để kiểm soát các chất bị hạn chế, đồng thời hoàn thiện hồ sơ chứng minh sự phù hợp trước khi xuất khẩu.

Những yêu cầu này đặc biệt ảnh hưởng đến các ngành hàng có kim ngạch lớn vào EU như cà phê, hồ tiêu, điều, rau quả, thủy sản và thực phẩm chế biến.

Bên cạnh các quy định có hiệu lực từ ngày 12-8, PPWR còn đặt ra nhiều yêu cầu khác về thiết kế bao bì theo hướng dễ tái chế, ghi nhãn, tỷ lệ vật liệu tái chế và giảm phát sinh chất thải.

Tuy nhiên, các nội dung này sẽ được triển khai theo lộ trình trong những năm tới, với nhiều mốc áp dụng từ năm 2028, 2030 và các giai đoạn tiếp theo, thay vì có hiệu lực đồng loạt từ ngày 12-8.