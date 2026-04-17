Nhiều quy định mới về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật ảnh hưởng tới nông sản xuất khẩu

(GLO)- Theo thông tin từ Văn phòng SPS Việt Nam, từ ngày 1 đến 15-4, các thành viên của WTO đã ban hành 40 thông báo về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS), tác động trực tiếp đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Trong số 40 thông báo SPS có 17 quy định chính thức có hiệu lực và 23 dự thảo đang trong giai đoạn lấy ý kiến rộng rãi từ các bên liên quan.

Bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu sang Australia phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe. Ảnh: Thùy Linh/LĐO

Cụ thể, tại Australia, các điều kiện nhập khẩu đối với bưởi tươi từ Việt Nam đã chính thức được công bố trên hệ thống BICON. Để thâm nhập thị trường này, bưởi Việt Nam phải đảm bảo được sản xuất từ các vùng trồng và cơ sở đóng gói được phê duyệt nhằm kiểm soát dịch hại như rầy chổng cánh và bệnh loét cam, quýt.

Ngoài ra, hàng hóa bắt buộc phải qua xử lý chiếu xạ trước khi xuất khẩu để kiểm soát triệt để các đối tượng kiểm dịch như ruồi đục quả, rệp sáp và nhện đỏ. Sản phẩm còn phải có giấy phép nhập khẩu và giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Còn tại khu vực Đông Phi, Cộng đồng Đông Phi (EAC) đang lấy ý kiến cho hàng loạt dự thảo quy chuẩn kỹ thuật đối với nhóm nông sản và thực phẩm như: bột hạt bí ngô, bột vừng, dầu ngô, sốt mayonnaise và hạt hướng dương. Các quy chuẩn này áp dụng tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về giới hạn ô nhiễm kim loại nặng và độc tố vi nấm.

Bên cạnh đó, EAC cũng siết chặt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo Codex, cùng các yêu cầu về vệ sinh sản xuất, bao gói, ghi nhãn, công bố dinh dưỡng và phương pháp thử nghiệm theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cũng vừa đưa ra yêu cầu mới đối với bột mì và bánh mì, nghiêm cấm sử dụng các thành phần tạo màu sẫm hoặc hương vị nhân tạo nhằm thay đổi màu sắc tự nhiên của sản phẩm.

Các doanh nghiệp có thời hạn đến cuối tháng 9-2026 đối với mặt hàng bột mì và cuối tháng 12-2026 đối với các loại bánh mì.

Đáng chú ý, tại thị trường EU, dự thảo sửa đổi quy định về vật liệu và sản phẩm nhựa tái chế tiếp xúc thực phẩm đưa ra nhiều yêu cầu chặt chẽ hơn.

Trong đó, tăng cường nghĩa vụ chứng minh tuân thủ, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm cả hàng nhập khẩu; bổ sung quy định về khai báo tại các công đoạn tiền xử lý, tái chế và gia công; yêu cầu lưu giữ và cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, EU cũng điều chỉnh quy định về quản lý sổ đăng ký điện tử, bổ sung trạng thái đăng ký và cơ chế cập nhật; quy định phương pháp thử nghiệm đối với nhựa đầu vào; đồng thời, thiết lập cơ sở pháp lý áp dụng mã hàng hóa TARIC/CN đối với một số sản phẩm nhựa tái chế, chủ yếu là PET, nhằm tăng cường khả năng kiểm soát kỹ thuật.