Nâng tầm giá trị nông sản với chỉ dấu an toàn thực phẩm

(GLO)- Trong bối cảnh cả thị trường và người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sử dụng sản phẩm có chứng nhận an toàn thực phẩm, minh bạch quá trình sản xuất, cùng với đó còn nâng cao các tiêu chuẩn kỹ thuật, nông sản chỉ có thể đứng vững khi đáp ứng các yêu cầu này.

Ngay từ quý I-2026, ngành nông nghiệp đã đồng loạt tăng cường kiểm soát từ đầu vào đến đầu ra, từng bước chuẩn hóa chất lượng, củng cố niềm tin thị trường và mở rộng dư địa cho nông sản vươn xa.

Quản lý đồng bộ, kiểm soát từ gốc

Theo ông Trần Kim Dương - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), trong quý I-2026, toàn ngành đã thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) cho 610 cơ sở, gồm 45 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản và 565 tàu cá dài từ 15 m trở lên.

Riêng tháng 3-2026, đã kiểm tra 188 cơ sở và tàu cá, kết quả có 186 cơ sở và tàu cá đạt chuẩn, tỷ lệ gần 99%, cho thấy ý thức tuân thủ quy định ngày càng được nâng cao.

Hiện hơn 250 sản phẩm OCOP của tỉnh đã có mặt tại 45 siêu thị, cửa hàng nông sản an toàn, đồng thời được đưa lên các nền tảng số. Ảnh: N.N

Công tác giám sát được duy trì thường xuyên với 36 mẫu phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh bị cấm sử dụng và các chất độc hại; 18 mẫu thực phẩm được test nhanh tại chợ, siêu thị dịp Tết. Kết quả không phát hiện trường hợp vi phạm nào.

Với phương châm “quản lý từ gốc”, ngành tập trung siết chặt quản lý vật tư nông nghiệp, giống, thuốc bảo vệ thực vật và điều kiện sản xuất; đồng thời kiểm soát tàu cá, cơ sở sơ chế, chế biến gắn với truy xuất nguồn gốc, bảo đảm minh bạch toàn chuỗi. Công tác thanh tra liên ngành được triển khai quyết liệt, không có “vùng cấm”. Trong đợt cao điểm Tết, 3 đoàn đã kiểm tra 54 cơ sở, xử phạt 9 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 78 triệu đồng.

Ông Trần Kim Dương nhấn mạnh: “Khi đầu vào được quản lý chặt, quy trình chuẩn hóa, sản phẩm đầu ra mới an toàn, đủ điều kiện tham gia thị trường lớn”.

Từ góc độ DN, ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp - cho biết: “Các quy định về ATTP ngày càng chặt chẽ buộc DN phải đầu tư bài bản từ vùng nguyên liệu đến chế biến. Ban đầu có thể tăng chi phí, nhưng về lâu dài giúp sản phẩm ổn định chất lượng, dễ dàng ký kết với đối tác lớn và mở rộng thị trường xuất khẩu”.

Khơi thông thị trường, nâng tầm nông sản Gia Lai

Năm 2026, khi tỉnh đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, cơ hội đưa nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước trở nên rõ nét. Nắm bắt thời cơ này, ngành nông nghiệp đã chủ động tăng tốc xúc tiến thương mại, đồng thời đa dạng hóa kênh phân phối, mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương.

Hiện hơn 250 sản phẩm OCOP của tỉnh đã có mặt tại 45 siêu thị, cửa hàng nông sản an toàn, đồng thời được đưa lên các nền tảng số như Facebook, Zalo, TikTok… Ngành đang tập trung xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững, đưa sản phẩm OCOP tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng thông qua thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Tấn Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang - nhận định: Người tiêu dùng hiện nay ưu tiên sản phẩm có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Nông sản Gia Lai nếu duy trì tốt tiêu chuẩn ATTP và kể được câu chuyện sản phẩm sẽ có lợi thế rất lớn tại các hệ thống bán lẻ hiện đại.

Trước những thách thức từ địa bàn rộng, sản xuất còn manh mún, thương mại điện tử phát triển nhanh và hoạt động giết mổ nhỏ lẻ ở vùng sâu, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, công tác quản lý ATTP cần mở rộng mạnh mẽ sang không gian số, tăng cường hậu kiểm và đẩy nhanh ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc.

“Việc kết nối cung - cầu và phát triển chuỗi thực phẩm an toàn đang góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh. Bước vào tháng 4 - cao điểm mùa lễ hội, đồng thời khởi động mùa du lịch, ngành xác định quản lý chất lượng và ATTP đối với nông - lâm - thủy sản là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Lực lượng chức năng sẽ duy trì kiểm tra chuyên ngành, tăng cường hậu kiểm việc chấp hành quy định về ATTP, tập trung vào các dịp lễ, hội và địa bàn du lịch” - ông Thương cho hay.

Để đảm bảo hiệu quả, các đơn vị chức năng chủ động thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, đồng thời kiểm tra, hướng dẫn cơ sở ký cam kết bảo đảm ATTP theo đúng quy định. Ngành siết chặt giám sát chất lượng sản phẩm, tập trung kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm và các chất độc hại; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, không để sản phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Ngành đồng thời hỗ trợ các cơ sở tham gia hội chợ, hội nghị xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ, mở rộng thị trường cho nông sản đặc trưng và sản phẩm an toàn theo chuỗi.

Ông Cao Thanh Thương bày tỏ tin tưởng, khi “lưới lọc” chất lượng ngày càng siết chặt, nông sản địa phương không chỉ đáp ứng thị trường trong nước mà còn từng bước chinh phục thị trường quốc tế, khẳng định thương hiệu nông sản của tỉnh.