Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư trang trại chăn nuôi heo với tổng vốn 270 tỷ đồng

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo tập trung AGRI Gia Lai 2 với tổng vốn đầu tư 270 tỷ đồng.

Theo đó, nhà đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo tập trung AGRI Gia Lai 2 là Công ty cổ phần AGRI Gia Lai Hai, trụ sở tại thôn Mới, xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai.

Dự án thực hiện theo mô hình công nghệ khép kín với quy mô nuôi 5.000 con heo nái và 80 con heo nọc trên diện tích đất 174.903m2 tại buôn Pan, xã Ia Rsai; thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Dự án có tổng vốn đầu tư 270 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 60 tỷ đồng, vốn huy động 210 tỷ đồng.

Khu vực Tây Gia Lai đang thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao, khép kín. Ảnh: N.D

Theo tiến độ thực hiện, dự án hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công từ quý II đến quý III-2026; khởi công, thi công xây dựng trong quý III-2026 đến quý III-2027; hoàn thành đưa vào hoạt động sản xuất từ quý IV-2027.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về ký quỹ đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, đảm bảo công nghệ xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi đi vào hoạt động.

Đồng thời, triển khai thực hiện công trình theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt, thi công đúng thiết kế, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật… thực hiện dự án đúng quy mô, tiến độ và các cam kết đã đăng ký thực hiện dự án.

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội diện tích hơn 9.641 m2 tại địa bàn xã Cát Tiến, với tổng vốn đầu tư tối thiểu để triển khai dự án, chưa bao gồm tiền thuê đất là 25 tỷ đồng.

(GLO)- Sáng 15-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã làm việc với đại diện KDI Group và Tập đoàn Tô Thương (Trung Quốc) đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục STEM và AI.

(GLO)- Tháng 4-2026, UBND tỉnh có Văn bản số 3861/UBND-KGVX, cho phép sử dụng tên địa danh “Gia Lai” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”. Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia

(GLO)- Sáng 11-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe các doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thời gian qua.

(GLO)- Từ những tổ hội nghề nghiệp hình thành ở cơ sở, kinh tế địa phương đang chuyển mình theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững. Không chỉ hỗ trợ sản xuất, các mô hình này còn mở rộng thị trường, ứng dụng số, trở thành “bệ phóng” giúp người dân khởi nghiệp và nâng cao thu nhập.

