Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư trang trại chăn nuôi heo với tổng vốn 270 tỷ đồng

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo tập trung AGRI Gia Lai 2 với tổng vốn đầu tư 270 tỷ đồng.

Theo đó, nhà đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo tập trung AGRI Gia Lai 2 là Công ty cổ phần AGRI Gia Lai Hai, trụ sở tại thôn Mới, xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai.

Dự án thực hiện theo mô hình công nghệ khép kín với quy mô nuôi 5.000 con heo nái và 80 con heo nọc trên diện tích đất 174.903m2 tại buôn Pan, xã Ia Rsai; thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Dự án có tổng vốn đầu tư 270 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 60 tỷ đồng, vốn huy động 210 tỷ đồng.

Theo tiến độ thực hiện, dự án hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công từ quý II đến quý III-2026; khởi công, thi công xây dựng trong quý III-2026 đến quý III-2027; hoàn thành đưa vào hoạt động sản xuất từ quý IV-2027.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về ký quỹ đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, đảm bảo công nghệ xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi đi vào hoạt động.

Đồng thời, triển khai thực hiện công trình theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt, thi công đúng thiết kế, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật… thực hiện dự án đúng quy mô, tiến độ và các cam kết đã đăng ký thực hiện dự án.