(GLO)- Sáng nay (12-5), vàng miếng trong nước tăng trở lại 600.000 đồng, đưa mức giá bán ra lên mức 167 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng tăng nhẹ, tùy từng doanh nghiệp.

Trong phiên giao dịch sáng nay, các doanh nghiệp như SJC, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, DOJI cùng niêm yết vàng miếng 2 chiều mua-bán ở mức 164-167 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng, tăng 600.000 đồng so với phiên giao dịch sáng qua.

Vàng miếng tăng trở lại, bán ra với giá 167 triệu đồng/lượng. Ảnh nguồn Báo Lao Động

Giá vàng nhẫn sáng nay cũng tăng nhẹ trở lại. Nhẫn tròn 999.9 Hưng Thịnh Vượng DOJI đang giao dịch ở mức 164-167 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn Phú Quý có giá 163,6-166,6 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch 164-167 triệu đồng/lượng.