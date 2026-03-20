(GLO)- Ngày 20-3, thị trường vàng trong nước tiếp tục “trượt dài”, giảm gần 4 triệu đồng mỗi lượng. Chỉ trong 2 ngày, giá vàng miếng đã giảm đến 8,5 triệu đồng/lượng.

Theo đó, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, SJC, DOJI cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 171,9-174,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng. PNJ niêm yết thấp hơn mặt bằng chung 700.000 đồng/lượng. Mi Hồng đang giao dịch ở mức 172,3-174,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 20-3 tiếp tục giảm sâu 3,9 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: Phương Vi

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng, mức niêm yết tùy từng doanh nghiệp. Vàng nhẫn SJC đang giao dịch ở mức 171,6-174,6 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 170-174 triệu đồng/lượng; PNJ mua vào 171,2 triệu đồng, bán ra 174,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết tương đương giá vàng miếng ở mức 171,9-174,9 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 4 giờ hôm nay (theo giờ Việt Nam) ở mức 4609,8 USD/ounce, giảm 207,9 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.325 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 146,31 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 28,6 triệu đồng/lượng.