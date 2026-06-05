Cập nhật giá vàng ngày 5-6: Chưa dừng đà giảm, còn 156 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 5-6, thị trường vàng trong nước vẫn chưa thể phục hồi mà vẫn tiếp đà giảm thêm 500.000 đồng so với phiên giao dịch sáng qua. Hiện giá bán ra đang ở mức 156 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên cả nước như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI cùng niêm yết giá vàng miếng và vàng nhẫn tương đương nhau, 153-156 triệu đồng/lượng. Một số doanh nghiệp có mức mua vào thấp hơn mặt bằng chung như Phú Quý niêm yết 152,8 triệu đồng/lượng. Mi Hồng bán ra ở mức thấp, chỉ 154,7 triệu đồng/lượng.

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Thị trường vàng tại Gia Lai cũng giao dịch ở mức thấp. Tiệm vàng Ngọc Diệp cập nhật vàng 9999 với giá 142,143,8 triệu đồng/lượng; Vĩnh Thạnh giao dịch 142,8-145,5 triệu đồng/lượng; Mỹ Long giao dịch 138-143 triệu đồng/lượng…

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 4 giờ ngày 5-6 (giờ Việt Nam) ở mức 4.462,4 USD/ounce, tăng 28,7 USD/ounce (+0,65%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.402 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,97 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,1 triệu đồng/lượng.