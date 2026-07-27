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Đầu tuần, giá vàng tăng thêm 1,5 triệu đồng mỗi lượng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI

(GLO)- Ngày 27-7, giá vàng trong nước có sự phục hồi mạnh mẽ khi tiếp tục tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng. Hiện giá bán ra của vàng miếng đang được giao dịch quanh mốc 143 triệu đồng/lượng.

Theo đó, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý đang niêm yết 2 chiều mua-bán vàng miếng ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang có giá 138,9-142,7 triệu đồng/lượng.

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Đối với vàng nhẫn, SJC đang giao dịch 138,5-142,5 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết 137,6-142,6 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch cao hơn so với vàng miếng, ở mức 140,2-144,2 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 138,9-142,7 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý niêm yết tương đương với giá vàng miếng, 139-143 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, tại thị trường Gia Lai, giá vàng cũng có sự phục hồi. Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 129,8-132,5 triệu đồng/lượng; Mỹ Long đang niêm yết với giá 125-130 triệu đồng/lượng.

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 26-7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 26/7 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.053 USD/ounce, tăng 37 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 8-2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.055 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch nhiều biến động, chốt tuần dưới mốc 4.100 USD/ounce.

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