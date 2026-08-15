Giá vàng cuối tuần chạm mốc 144 triệu đồng/lượng

(GLO)- Phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến sự tăng trở lại của thị trường vàng trong nước đến 700.000 đồng mỗi lượng, đưa giá chạm mốc 144 triệu đồng/lượng sau lượt giảm mạnh vào hôm qua.

Cụ thể, sáng nay, các doanh nghiệp như DOJI, SJC, PNJ, Phú Quý cùng niêm yết chiều mua-bán vàng miếng, vàng nhẫn ở mức 141-144 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức cao 140,7-144,7 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang có giá 41,3-142,8 triệu đồng/lượng.

Đồ họa: Chat GPT

Tại thị trường Gia Lai cũng ghi nhận mức tăng nhẹ. Mỹ Long đang giao dịch ở mức 131-136 triệu đồng/lượng; Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp niêm yết 134,5-137,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 hôm nay ngày 15-8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.375 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua và tăng mạnh 53 USD/ounce so với trưa qua.

Theo Kitco News, giá vàng giao ngay tăng cao hơn vào cuối phiên giao dịch chiều thứ Sáu tại Mỹ, do đồng USD yếu hơn và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm bớt đã lấn át lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên do rủi ro thị trường dầu mỏ tái bùng phát.