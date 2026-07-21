Ngày 21-7, giá vàng trong nước tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 21-7, thị trường vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, đưa giá bán vàng miếng phổ biến về mức 146 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: ChatGPT

Cụ thể, DOJI niêm yết giá vàng miếng và vàng nhẫn ở mức 143-146 triệu đồng/lượng. SJC giao dịch vàng miếng ở mức 143-146 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ở mức 141,5-145 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết vàng miếng 142,5-146 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 141,5-145 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giao dịch vàng ở mức 143-145 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết vàng miếng 142,5-146 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ở mức 141-145 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 ngày 21-7 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.004 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua.