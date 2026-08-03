(GLO)- Ngày 3-8, thị trường vàng trong nước tiếp tục giữ ở mức ổn định với mức giao dịch 2 chiều mua-bán vàng miếng là 137-141 triệu đồng/lượng.

Theo đó, PNJ, SJC, DOJI, Phú Quý vẫn tiếp tục giữ mức mua vào 137 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 141 triệu đồng/lượng, tương đương với mức niêm yết phiên giao dịch sáng qua. Mức giá này cũng được các doanh nghiệp niêm yết cho vàng nhẫn.

Ngày 3-8, giá vàng tiếp tục đi ngang, giữ mức bán ra 141 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Tại thị trường Gia Lai, tiệm vàng Ngọc Diệp, Vĩnh Thạnh hiện niêm yết ở mức 129-131,6 triệu đồng/lượng; trong khi đó tiệm vàng Mỹ Long đang có giá 127-132 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 hôm nay ngày 3-8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.072 USD/ounce, tăng mạnh 30 USD/ounce so với thời điểm chốt phiên tuần vừa qua.

Theo Kitco News, ông Bob Haberkorn - nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group - cho rằng ông rất lạc quan về vàng hiện nay vì ông không tin rằng việc tăng lãi suất sẽ diễn ra trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông dự đoán sẽ có một đợt giảm giá nữa trước khi đợt tăng giá tiếp tục.