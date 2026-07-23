Giá vàng ngày 23-7: Thị trường trong nước về lại mốc 146 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau phiên phục hồi nhẹ vào hôm qua, sáng nay (23-7), thị trường vàng trong nước quay đầu giảm, về lại mốc 146 triệu đồng/lượng.

Theo đó, Phú Quý hiện đang giao dịch vàng miếng SJC ở mức 141,5-146 triệu đồng/lượng, nhẫn tròn ở mức 141,5-145 triệu đồng/lượng; PNJ hiện niêm yết vàng miếng ở mức 142-146 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 4 triệu đồng, niêm yết vàng nhẫn ở mức 140-145 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 5 triệu đồng.

SJC đang giao dịch vàng miếng cùng ở mức 142-146 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ở mức 141-145 triệu đồng/lượng. DOJI cùng niêm yết vàng miếng và vàng nhẫn tương đương, 142-146 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang có giá 140,5-142 triệu đồng, khá thấp so với mặt bằng chung.

Tại thị trường Gia Lai, giá vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang niêm yết ở mức 131-133,8 triệu đồng/lượng; giá vàng Mỹ Long đang giao dịch ở mức 129-134 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 23/7 đứng ở 4.131 USD/ounce, tăng 43,8 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.286 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,9 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan.

So với mức bán ra 146 triệu đồng/lượng của vàng miếng SJC, giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn khoảng 15,1 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của kim loại quý được thúc đẩy khi vàng vượt ngưỡng 4.100 USD/ounce và lên mức cao nhất trong khoảng 2 tuần gần đây. Nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trước những diễn biến khó lường tại Trung Đông cùng lực mua kỹ thuật đã góp phần hỗ trợ giá vàng đi lên.