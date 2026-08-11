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Ngày 11-8: Vàng miếng tăng trở lại, chênh lệch mua - bán vẫn cao

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(GLO)- Giá vàng miếng sáng 11-8 bật tăng trở lại, trong đó SJC tăng 2 triệu đồng/lượng, lên 142,5-145,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới cũng tăng mạnh lên 4.420,05 USD/ounce, trong khi chênh lệch mua - bán vàng miếng trong nước vẫn ở mức cao.

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Cụ thể, Công ty SJC niêm yết vàng miếng ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều, chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại PNJ và Phú Quý, vàng miếng cũng được niêm yết ở mức 142-145,5 triệu đồng/lượng, với mức chênh lệch 2 chiều giao dịch là 3,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI niêm yết vàng miếng ở mức 141,1-144,1 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Cùng giá niêm yết với DOJI, Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào không thay đổi, còn giá bán ra tăng 100.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm ngày 10-8. Chênh lệch mua - bán tại 2 thương hiệu này là 3 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng ở mức 142,5-144 triệu đồng/lượng. So với mức 141-142,5 triệu đồng/lượng sáng 10-8, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch mua - bán tại đây là 1,5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường Gia Lai, giá vàng 9999 24K hôm nay được Ngọc Diệp và Vĩnh Thạnh cùng niêm yết ở mức 135-138 triệu đồng/lượng.

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Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới sáng 11-8 tăng mạnh. Lúc 8 giờ 45 phút, giá vàng ở mức 4.420,05 USD/ounce, tăng 78,58 USD/ounce, tương đương 1,81% trong 24 giờ qua. So với cùng thời điểm sáng 10-8, giá vàng thế giới hiện tăng 103,23 USD/ounce, tương đương khoảng 2,39%.

Theo tỷ giá Vietcombank, mỗi ounce vàng thế giới hiện tương đương khoảng 116,47 triệu đồng; tính theo lượng, tương đương khoảng 140,42 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 2,97 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

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