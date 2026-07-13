Ngày 13-7, giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng

Cụ thể, DOJI, SJC, đang niêm yết 2 chiều mua-bán là 145,9-148,9 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch ở mức thấp với 144,5-148 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 145-149 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang giao dịch ở mức 146,3-148 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết ở mức 145,5-148,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 13-7 giảm 1 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Tại thị trường Gia Lai cũng giao dịch ở mức thấp hơn so với hôm qua. Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp giao dịch ở mức 131,2-134,2 triệu đồng/lượng; Mỹ Long niêm yết 130-135 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay quanh mức 4.118-4.120 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC trong nước khoảng 17,4 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách này cho thấy người mua vàng trong nước không chỉ chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, mà còn chịu thêm rủi ro từ chênh lệch mua - bán và chênh lệch giữa giá trong nước với giá quốc tế.