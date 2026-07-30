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Gia Lai: Xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh

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HẢI YẾN HẢI YẾN
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(GLO)- Từ ngày 1 - 7 đến 30 -7, Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) đã triển khai kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh dược trên địa bàn quản lý gồm 7 xã: Chư Sê, Bờ Ngoong, Ia Ko, Al Bá, Chư Pưh, Ia Le và Ia Hrú.

Qua kiểm tra 9 cơ sở kinh doanh dược, Đội Quản lý thị trường số 9 phát hiện 8 cơ sở có hành vi vi phạm hành chính và xử phạt tổng số tiền 32 triệu đồng. Hoạt động kiểm tra được thực hiện theo Quyết định số 241/QĐ-QLTT ngày 29-6-2026 của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.

Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 9 tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh dược, hoạt động bán lẻ thuốc, ghi nhãn hàng hóa, niêm yết giá, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm và các quy định pháp luật có liên quan.

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Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược. Ảnh: ĐVCC

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường hậu kiểm, đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan chức năng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dược, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

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