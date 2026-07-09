Tỉnh Gia Lai và TP. Tô Châu giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư

(GLO)- Sáng 9-7, tại TP. Tô Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), UBND tỉnh Gia Lai, Becamex VSIP Bình Định, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Tô Châu.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Chủ nhiệm Trung tâm hợp tác kỹ thuật Quốc tế (Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc) Tôn Khánh Hoa; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai và TP. Tô Châu; đại diện Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ vui mừng khi nhận thấy hiện nay, dưới sự định hướng của lãnh đạo cấp cao của 2 Đảng, 2 Nhà nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục được củng cố, phát triển ổn định và ngày càng đi vào chiều sâu.

Đây là nền tảng rất quan trọng để các địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp 2 nước tăng cường hợp tác thực chất, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Trong tiến trình đó, Gia Lai đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp tại TP. Tô Châu với năng lực công nghệ, kinh nghiệm quản trị và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu chính là những đối tác mà tỉnh mong muốn được hợp tác lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định, Gia Lai luôn nhất quán trong chủ trương tạo dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, an toàn và thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tỉnh cũng quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hoàn thiện hạ tầng phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Thông qua hội nghị, đồng chí Thái Đại Ngọc mong muốn sẽ thiết lập được nhiều kênh kết nối mới giữa cộng đồng doanh nghiệp Tô Châu với tỉnh Gia Lai; từ đó hình thành các chương trình hợp tác cụ thể, các dự án đầu tư thiết thực và những mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài.

Tỉnh Gia Lai luôn sẵn sàng và tạo điều kiện thuận lợi nhất để chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc đến khảo sát, nghiên cứu và triển khai các dự án đầu tư tại địa phương.

Đồng thời tin tưởng, với tiềm năng phát triển của Gia Lai, cùng năng lực, kinh nghiệm và tầm nhìn của cộng đồng doanh nghiệp Tô Châu, sự hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và cộng đồng doanh nghiệp tại TP. Tô Châu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đoàn Bình

Tại hội nghị, bên cạnh việc chia sẻ những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Gia Lai trong thu hút đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định: Tô Châu là địa phương có vai trò rất quan trọng với năng lực phát triển công nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư quốc tế nổi bật.

Thành phố cũng có thế mạnh về điện tử, thiết bị thông minh, công nghiệp chế tạo tiên tiến, công nghệ số, logistics, vật liệu mới, công nghệ sinh học và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Đây cũng là những lĩnh vực Gia Lai rất quan tâm, mong muốn kết nối để hình thành các dự án có công nghệ tốt, hiệu quả cao, thân thiện với môi trường và gắn với chuỗi cung ứng khu vực.

Qua hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng mong muốn những doanh nghiệp tại Tô Châu và các địa phương của Trung Quốc quan tâm nghiên cứu môi trường đầu tư, hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế, quỹ đất sản xuất, hạ tầng cảng biển - logistics, vùng nguyên liệu nông nghiệp và các danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh Gia Lai.

Tỉnh mong nhận được đề xuất cụ thể từ các doanh nghiệp để hai bên tiếp tục trao đổi sâu, tổ chức khảo sát thực địa và từng bước hình thành những dự án hợp tác khả thi, hiệu quả.

Nhân dịp này, tỉnh Gia Lai mời lãnh đạo TP. Tô Châu và cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương đến thăm, khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai trong thời gian tới.

Trên tinh thần cởi mở, cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan đã cùng trao đổi, chia sẻ cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung, giữa TP. Tô Châu và tỉnh Gia Lai nói riêng.

Các đại biểu cho rằng, tỉnh Gia Lai với thương hiệu nông nghiệp hữu cơ và lâm sản nổi tiếng toàn cầu, tài nguyên năng lượng xanh như: năng lượng gió, năng lượng mặt trời phong phú và một loạt khu công nghiệp hiện đại đang trở thành nền tảng mới thu hút dịch chuyển công nghiệp.

Trong khi đó, Tô Châu là thành phố điển hình về sản xuất thông minh của Trung Quốc, với hệ thống công nghiệp hỗ trợ hoàn chỉnh và sự tích hợp sâu sắc giữa kinh tế số và kinh tế thực. Nhu cầu của Gia Lai và thế mạnh của Tô Châu có tính bổ trợ cao, tiềm năng hợp tác rất lớn.

Cộng đồng doanh nghiệp tại TP. Tô Châu bày tỏ sự quan tâm, mong muốn nghiên cứu đầu tư vào Gia Lai nhằm nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống bằng số hóa và trí tuệ hóa; thúc đẩy phát triển bền vững bằng hướng đi xanh hóa và hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực năng lượng mới về trao đổi công nghệ và hợp tác dự án.

Từ các gợi ý, đề xuất của các nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan đã trao đổi làm rõ thêm các cơ chế, chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư mà tỉnh Gia Lai đang triển khai; qua đó nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp tham dự hội nghị.