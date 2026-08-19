Người dùng VETC, ePass bị tính thêm phí dịch vụ quản lý tài khoản từ tháng 8

(GLO)- Từ tháng 8-2026, các đơn vị liên quan đến dịch vụ thu phí tự động không dừng VETC và ePass triển khai thu phí dịch vụ quản lý tài khoản với mức 6.600 đồng/tháng/ví đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng/ví đối với khách hàng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đây không phải khoản tăng phí sử dụng đường bộ tại các trạm BOT. Khoản phí liên quan đến phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông.

VETC và ePass sẽ thu phí định kỳ 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân kể từ tháng 8-2026. Ảnh: Phùng Thế Anh/Dân trí

Theo Nghị định số 119/2024/NĐ-CP về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1-10-2025, chủ phương tiện phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông và kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tài khoản giao thông lưu trữ thông tin về phương tiện và chủ phương tiện, còn việc thanh toán được thực hiện thông qua phương tiện thanh toán liên kết.

Đối với VETC, phương tiện thanh toán kết nối với tài khoản giao thông là Ví điện tử VETC. Doanh nghiệp cho biết, giai đoạn đầu chưa thu phí dịch vụ quản lý tài khoản ví và hỗ trợ các chi phí phát sinh trong vận hành, xử lý giao dịch, kết nối với các đối tác ngân hàng.

Khi quy mô giao dịch tăng, VETC cho biết phải duy trì nhiều khoản chi phí như nạp tiền vào ví, liên thông và đối soát với ngân hàng; vận hành, bảo trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ phục vụ thanh toán 24/7; bảo đảm an toàn thông tin; tra soát, xử lý khiếu nại và hỗ trợ khách hàng.

Với ePass, phương tiện thanh toán liên kết với tài khoản giao thông là Ví điện tử Viettel Money. Đại diện ePass cho biết: Khoản phí trên do các đơn vị thanh toán Ví điện tử VETC và Ví điện tử Viettel Money trực tiếp thu để duy trì dịch vụ liên kết thanh toán. Theo đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng VETC và ePass không trực tiếp thu khoản phí này.

Các đơn vị lý giải, mỗi giao dịch xe qua trạm chỉ diễn ra trong vài giây nhưng cần sự phối hợp liên tục giữa hệ thống tài khoản giao thông và hệ thống thanh toán.

Khoản thu nhằm bù đắp chi phí vận hành hạ tầng công nghệ, duy trì kết nối 24/7, đối soát dòng tiền, nâng cấp hệ thống và bảo đảm an toàn dữ liệu tài chính.

Đáng chú ý, chủ phương tiện không bắt buộc chỉ sử dụng ví điện tử để liên kết với tài khoản giao thông. Nếu không muốn tiếp tục chịu mức phí quản lý của Ví điện tử VETC hoặc Viettel Money, khách hàng có thể hủy liên kết và lựa chọn nguồn thanh toán khác phù hợp như tài khoản ngân hàng, dịch vụ đi trước trả sau, thẻ tín dụng hoặc thẻ quốc tế Visa/Mastercard.

Khi hủy liên kết với ví điện tử, hệ thống sẽ ngừng tính phí của ví đó và áp dụng quy định tương ứng với nguồn tiền mới được khách hàng lựa chọn.