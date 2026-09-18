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Hải quan thử nghiệm chứng từ điện tử mới: Doanh nghiệp cần làm gì?

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H.M (theo thoibaotaichinhvietnam.vn, baovanhoa.vn)

(GLO)- Cục Hải quan vừa có công văn 21755/CHQ-CNTT ngày 16-9 gửi các doanh nghiệp chuyển phát nhanh quốc tế và doanh nghiệp ưu tiên về việc triển khai áp dụng quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu chứng từ điện tử liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu.

Theo đó, Cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp chủ động cập nhật phần mềm, chuẩn bị kết nối và thực hiện khai báo chứng từ điện tử theo định dạng dữ liệu mới.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động chuẩn bị trước thời điểm áp dụng chính thức, Cục Hải quan dự kiến mở hệ thống từ ngày 15-10 đến 15-11 để các doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện khai thử nghiệm theo định dạng thông điệp dữ liệu được ban hành tại Quyết định 1434/QĐ-CHQ.

Doanh nghiệp có nhu cầu thử nghiệm phải có văn bản gửi Cục Hải quan (Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan) để được hướng dẫn, hỗ trợ kết nối và khai thử nghiệm.

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Ảnh minh họa: Internet

Doanh nghiệp cần chuẩn bị các bước sau:

1. Rà soát phần mềm khai hải quan

Doanh nghiệp cần làm việc sớm với bộ phận công nghệ thông tin hoặc nhà cung cấp phần mềm để kiểm tra khả năng đáp ứng định dạng mới. Không nên chờ đến ngày 15-10 mới bắt đầu cập nhật, bởi nếu phát sinh lỗi doanh nghiệp cần phải có thời gian để xác định nguyên nhân và điều chỉnh.

2. Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào

Định dạng điện tử chỉ phát huy hiệu quả khi dữ liệu doanh nghiệp đưa vào hệ thống được chuẩn hóa. Vì vậy, cần rà soát những trường thông tin liên quan đến hàng hóa, chứng từ, đối tác, vận chuyển và các dữ liệu được truyền sang hệ thống hải quan.

3. Kiểm tra khả năng kết nối và trao đổi dữ liệu

Trong thời gian thử nghiệm, doanh nghiệp nên kiểm tra toàn bộ chu trình: Tạo dữ liệu, truyền dữ liệu, nhận phản hồi, xử lý lỗi, lưu trữ và đối chiếu.

Mục tiêu là bảo đảm dữ liệu được truyền nhận ổn định trong các tình huống thực tế.

4. Chủ động đăng ký khai thử nghiệm nếu thuộc nhóm được mời

Cục Hải quan đã nêu rõ doanh nghiệp có nhu cầu khai thử nghiệm cần có văn bản gửi cơ quan hải quan để được hướng dẫn, hỗ trợ kết nối và khai thử nghiệm.

Vì vậy, doanh nghiệp không nên coi đây là 1 đợt kiểm tra thụ động mà có thể sử dụng thời gian thử nghiệm để phát hiện những điểm chưa tương thích trong hệ thống của mình.

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