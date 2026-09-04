Từ 15-9, Sở Giao dịch hàng hóa phải cung cấp dữ liệu theo thời gian thực

(GLO)- Từ ngày 15-9, Sở Giao dịch hàng hóa và Trung tâm thanh toán bù trừ sẽ phải kết nối, cung cấp và chia sẻ dữ liệu với Bộ Công Thương theo quy định mới.

Bộ Công Thương ngày 3-9 ban hành Thông tư số 47/2026/TT-BCT quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị thành lập Sở giao dịch hàng hóa, chế độ báo cáo và việc kết nối, cung cấp, chia sẻ dữ liệu trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa.

Sở giao dịch hàng hóa. Ảnh nguồn Chinhphu.vn

Theo quy định mới, Sở Giao dịch hàng hóa và Trung tâm thanh toán bù trừ phải kết nối với Bộ Công Thương thông qua Nền tảng quản lý thương mại và thị trường hoặc phương thức khác do Bộ Công Thương thông báo. Dữ liệu cung cấp phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời và liên tục, đồng thời tuân thủ các quy định về giao dịch điện tử, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và pháp luật liên quan.

Đáng chú ý, dữ liệu về lệnh giao dịch, kết quả giao dịch, giá giao dịch và khối lượng giao dịch phải được cung cấp theo thời gian thực. Các cảnh báo giao dịch và dấu hiệu bất thường phục vụ công tác giám sát, quản lý rủi ro cũng phải được cung cấp theo thời gian thực.

Trong khi đó, dữ liệu về thành viên Sở giao dịch hàng hóa được cung cấp khi có thành viên mới hoặc phát sinh thay đổi; dữ liệu về hàng hóa giao dịch được cập nhật khi hàng hóa được niêm yết hoặc có thay đổi.

Đối với hoạt động giao nhận hàng hóa, dữ liệu phải bao gồm thông tin về hợp đồng, khối lượng, địa điểm và thời gian giao nhận. Các dữ liệu tổng hợp về giám sát, vi phạm và biện pháp xử lý được cung cấp sau phiên giao dịch hoặc khi phát sinh.

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tân Cảng Sài Gòn. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Thông tư cũng quy định trách nhiệm của các đơn vị trong trường hợp hệ thống kết nối bị gián đoạn do sự cố kỹ thuật hoặc nguyên nhân bất khả kháng. Khi đó, Sở giao dịch hàng hóa và Trung tâm thanh toán bù trừ phải kịp thời thông báo cho Bộ Công Thương, triển khai biện pháp khắc phục và bảo đảm kết nối được khôi phục sau khi hệ thống hoạt động trở lại.

Đối với các Sở Giao dịch hàng hóa và Trung tâm thanh toán bù trừ đã hoạt động trước thời điểm Thông tư có hiệu lực, các đơn vị phải thực hiện chế độ báo cáo và hoàn thành việc kết nối, cung cấp, chia sẻ dữ liệu trong vòng 12 tháng kể từ ngày Bộ Công Thương thông báo Nền tảng quản lý thương mại và thị trường sẵn sàng kết nối.

Bộ Công Thương cho biết, quy định mới nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động giao dịch hàng hóa tập trung, đồng thời tăng cường quản lý, giám sát thị trường trên nền tảng dữ liệu. Thông tư 47/2026/TT-BCT được xây dựng để triển khai đồng bộ Nghị định số 330/2025/NĐ-CP và Nghị định số 302/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-9-2026 và thay thế Thông tư số 38/2013/TT-BCT.