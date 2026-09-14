Mỗi ngày thu khoảng 12 tỷ đồng: Vì sao nhà sách truyền thống vẫn sống khỏe thời Shopee, TikTok?

(GLO)- Trong khi thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh với Shopee và TikTok Shop dẫn dắt thị trường, chuỗi nhà sách Fahasa vẫn ghi nhận doanh thu bình quân khoảng 12 tỷ đồng mỗi ngày trong nửa đầu năm 2026.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (Fahasa) cho thấy doanh nghiệp đạt doanh thu khoảng 2.170 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân, doanh thu mỗi ngày vào khoảng 12 tỷ đồng.

Các khu trưng bày hiện đại, đẹp mắt biến mỗi nhà sách của Fahasa trở thành không gian trải nghiệm thú vị cho khách hàng. Ảnh nguồn Fahasa

Trong cùng kỳ, lợi nhuận gộp của Fahasa xấp xỉ 600 tỷ đồng, tăng 16%, còn lợi nhuận trước thuế đạt hơn 32 tỷ đồng, tăng khoảng 10%. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu doanh thu 4.400 tỷ đồng trong năm 2026, mức cao nhất trong lịch sử 50 năm hoạt động.

Nguồn thu chủ yếu vẫn đến từ hệ thống hơn 150 nhà sách trên cả nước, trong đó khoảng 50 điểm nằm tại TP. Hồ Chí Minh. Fahasa cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp các nhà sách hiện hữu, mở thêm điểm bán tại những thị trường có tiềm năng và phát triển kênh thương mại điện tử.

Những con số này đáng chú ý trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quen với việc đặt hàng chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Thương mại điện tử đang phát triển nhanh tại Việt Nam. Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, quy mô thương mại điện tử của Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 31 tỷ USD, tăng 25,5% và tương đương khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

Sự phát triển của Shopee, TikTok Shop và các nền tảng khác khiến việc mua sách trực tuyến ngày càng thuận tiện. Người mua có thể tìm kiếm nhanh, so sánh giá, xem đánh giá và nhận hàng tại nhà.

Thế nên, để đứng vững trên thị trường, một trong những thay đổi đáng chú ý trong chiến lược của Fahasa là định vị lại nhà sách. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, nhà sách được định hướng trở thành không gian kết hợp giữa văn hóa, giáo dục, giải trí và trải nghiệm, thay vì chỉ là nơi đặt sách lên kệ rồi chờ khách mua.

Điều này giải thích vì sao các chuỗi lớn vẫn tiếp tục đầu tư vào mặt bằng. Tại nhà sách, khách hàng có thể trực tiếp xem bìa, đọc thử, so sánh nhiều đầu sách, lựa chọn văn phòng phẩm, đồ chơi, quà lưu niệm hoặc các sản phẩm phục vụ học tập. Với trẻ em, phụ huynh và học sinh, việc đến nhà sách cũng có thể trở thành một hoạt động trải nghiệm thay vì đơn thuần là một giao dịch mua bán.

Fahasa cũng đã triển mô hình “nhà sách thông minh” từ năm 2019 và hoàn tất trên toàn hệ thống vào năm 2023. Dữ liệu từ hàng chục triệu lượt khách mỗi năm được sử dụng để theo dõi tốc độ bán và lượng tồn của từng đầu sách tại từng địa điểm. Hệ thống có thể hỗ trợ dự báo nhu cầu trong khoảng 3 tuần, từ đó phục vụ việc đặt hàng và điều chuyển sách từ nơi bán chậm sang khu vực có sức mua tốt hơn.

Ngoài ra, website Fahasa.com đã hoạt động từ năm 2015. Theo doanh nghiệp, doanh thu trực tuyến sau hơn một thập kỷ đã tăng hàng trăm lần và hiện đóng góp khoảng 10-20% tổng doanh thu; trong đó sách chiếm hơn 60%.

Thay vì thu hẹp hệ thống cửa hàng khi kênh online phát triển, Fahasa tiếp tục đầu tư nâng cấp các điểm bán, bổ sung khu trải nghiệm, tổ chức sự kiện và mở rộng nhóm sản phẩm.

Theo doanh nghiệp, khoảng một nửa mức tăng trưởng hiện nay đến từ các nhà sách đang hoạt động, phần còn lại đến từ các điểm bán mới; khoảng 70% số nhà sách duy trì tăng trưởng trong năm nay.

Điều này cho thấy online và offline không nhất thiết phải triệt tiêu lẫn nhau. Một khách hàng có thể xem sách trên website, đến nhà sách để trải nghiệm rồi mua trực tiếp; hoặc ngược lại, xem sản phẩm tại cửa hàng và đặt mua online.