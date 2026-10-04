Vietjet được vinh danh là Hãng hàng không chi phí thấp/Hybrid của năm tại châu Á

(GLO)- Vietjet vừa được Tổ chức nghiên cứu và phân tích hàng không quốc tế CAPA (Centre for Aviation) vinh danh là Hãng hàng không chi phí thấp/Hybrid của năm tại châu Á (Asia Low Cost/Hybrid Airline of the Year).

Giải thưởng được trao trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo hàng không châu Á CAPA 2026 diễn ra ngày 1-10 tại Chitose (Hokkaido, Nhật Bản), ghi nhận những bước tiến của Vietjet trong phát triển chiến lược và đổi mới mô hình kinh doanh.

Theo CAPA, giải thưởng thuộc hệ thống Aviation Awards for Excellence, nhằm ghi nhận những doanh nghiệp và lãnh đạo hàng không có thành tích nổi bật về chiến lược, đổi mới và đóng góp cho sự phát triển của ngành.

Sau 15 năm khai thác, Vietjet đang phát triển theo mô hình hàng không Hybrid. Ảnh: Vietjet Air

Sau 15 năm khai thác, Vietjet đang phát triển theo mô hình hàng không Hybrid, kết hợp nền tảng hiệu quả vận hành và kỷ luật chi phí với việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ.

Theo hãng, mô hình này hướng tới việc mang lại cho hành khách nhiều lựa chọn hơn về giá vé, tiện ích và trải nghiệm, đồng thời hỗ trợ mở rộng mạng bay quốc tế.

Chiến lược Hybrid của hãng hướng tới việc cung cấp nhiều lựa chọn và trải nghiệm cho hành khách trên nền tảng chi phí hợp lý, vận hành hiệu quả và an toàn. Hãng đang tiếp tục đầu tư vào đội tàu bay, công nghệ và năng lực phục vụ nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Một trong những điểm đáng chú ý trong chiến lược này là việc Vietjet phát triển đội tàu bay thân rộng Airbus A330, đồng thời đa dạng hóa các hạng vé và dịch vụ.

Cách tiếp cận này nhằm đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu khác nhau, từ du lịch, thăm thân đến công tác. Hành khách có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp, cùng các dịch vụ trên chuyến bay và thực đơn kết hợp ẩm thực Việt Nam với quốc tế.

Không chỉ tập trung vào sản phẩm hàng không, Vietjet cũng công bố kế hoạch triển khai Internet vệ tinh Starlink trên đội tàu bay. Nếu được triển khai, dịch vụ này sẽ hướng tới cung cấp kết nối tốc độ cao trên chuyến bay, hỗ trợ hành khách làm việc, liên lạc và sử dụng các nội dung trực tuyến trong hành trình.

Ở lĩnh vực kỹ thuật, hãng đang đầu tư xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành, đồng thời nghiên cứu khả năng phát triển dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu động cơ tại Việt Nam.

Vietjet cũng mở rộng hợp tác về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và an ninh mạng, hướng tới nâng cao năng lực kỹ thuật và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.

Quốc tế hóa tiếp tục được xác định là một trụ cột trong chiến lược phát triển của Vietjet. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, hãng vận chuyển hơn 13,4 triệu hành khách trên 72.000 chuyến bay, khai thác tổng cộng 213 đường bay, gồm 46 đường bay nội địa và 167 đường bay quốc tế. Hãng cũng tiếp tục mở rộng kết nối tới Nhật Bản, Philippines, Sri Lanka, Trung Quốc, Kazakhstan và châu Âu.