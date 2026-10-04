Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Vietjet được vinh danh là Hãng hàng không chi phí thấp/Hybrid của năm tại châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo VTC News, Vietjet Air, CAA)

(GLO)- Vietjet vừa được Tổ chức nghiên cứu và phân tích hàng không quốc tế CAPA (Centre for Aviation) vinh danh là Hãng hàng không chi phí thấp/Hybrid của năm tại châu Á (Asia Low Cost/Hybrid Airline of the Year).

Giải thưởng được trao trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo hàng không châu Á CAPA 2026 diễn ra ngày 1-10 tại Chitose (Hokkaido, Nhật Bản), ghi nhận những bước tiến của Vietjet trong phát triển chiến lược và đổi mới mô hình kinh doanh.

Theo CAPA, giải thưởng thuộc hệ thống Aviation Awards for Excellence, nhằm ghi nhận những doanh nghiệp và lãnh đạo hàng không có thành tích nổi bật về chiến lược, đổi mới và đóng góp cho sự phát triển của ngành.

vietjet-duoc-vinh-danh-la-hang-hang-khong-chi-phi-thaphybrid-cua-nam-tai-chau-a.jpg
Sau 15 năm khai thác, Vietjet đang phát triển theo mô hình hàng không Hybrid. Ảnh: Vietjet Air

Sau 15 năm khai thác, Vietjet đang phát triển theo mô hình hàng không Hybrid, kết hợp nền tảng hiệu quả vận hành và kỷ luật chi phí với việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ.

Theo hãng, mô hình này hướng tới việc mang lại cho hành khách nhiều lựa chọn hơn về giá vé, tiện ích và trải nghiệm, đồng thời hỗ trợ mở rộng mạng bay quốc tế.

Chiến lược Hybrid của hãng hướng tới việc cung cấp nhiều lựa chọn và trải nghiệm cho hành khách trên nền tảng chi phí hợp lý, vận hành hiệu quả và an toàn. Hãng đang tiếp tục đầu tư vào đội tàu bay, công nghệ và năng lực phục vụ nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Một trong những điểm đáng chú ý trong chiến lược này là việc Vietjet phát triển đội tàu bay thân rộng Airbus A330, đồng thời đa dạng hóa các hạng vé và dịch vụ.

Cách tiếp cận này nhằm đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu khác nhau, từ du lịch, thăm thân đến công tác. Hành khách có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp, cùng các dịch vụ trên chuyến bay và thực đơn kết hợp ẩm thực Việt Nam với quốc tế.

Không chỉ tập trung vào sản phẩm hàng không, Vietjet cũng công bố kế hoạch triển khai Internet vệ tinh Starlink trên đội tàu bay. Nếu được triển khai, dịch vụ này sẽ hướng tới cung cấp kết nối tốc độ cao trên chuyến bay, hỗ trợ hành khách làm việc, liên lạc và sử dụng các nội dung trực tuyến trong hành trình.

Ở lĩnh vực kỹ thuật, hãng đang đầu tư xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành, đồng thời nghiên cứu khả năng phát triển dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu động cơ tại Việt Nam.

Vietjet cũng mở rộng hợp tác về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và an ninh mạng, hướng tới nâng cao năng lực kỹ thuật và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.

Quốc tế hóa tiếp tục được xác định là một trụ cột trong chiến lược phát triển của Vietjet. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, hãng vận chuyển hơn 13,4 triệu hành khách trên 72.000 chuyến bay, khai thác tổng cộng 213 đường bay, gồm 46 đường bay nội địa và 167 đường bay quốc tế. Hãng cũng tiếp tục mở rộng kết nối tới Nhật Bản, Philippines, Sri Lanka, Trung Quốc, Kazakhstan và châu Âu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, hướng tới kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Đây được xem là một hướng phát triển mới của thị trường bán lẻ, đồng thời mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa và gia tăng chi tiêu của du khách.

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ ngày 30-9-2026, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi, mua lại sản phẩm. Một số nhóm vàng được rút ngắn thời gian thanh toán xuống còn 2 hoặc 7 ngày, kim cương và trang sức kim cương vẫn thanh toán theo lộ trình tối đa 120 ngày.

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ năm 2026, hàng hóa vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu về phát thải carbon, chống phá rừng, bao bì và tính bền vững của sản phẩm. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

Thép điện Việt Nam vào EU từ 25-9: Lợi thế từ việc được miễn biện pháp tự vệ

Thép điện Việt Nam vào EU từ 25-9: Lợi thế từ việc được miễn biện pháp tự vệ

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ ngày 25-9, EU áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với một số sản phẩm thép điện định hướng dạng hạt (GOES). Tuy nhiên, Việt Nam được loại trừ khỏi biện pháp này do lượng nhập khẩu vào EU không đáng kể, tạo lợi thế nhất định cho hàng Việt khi tiếp cận thị trường.

null