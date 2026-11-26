(GLO)- Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đề xuất mức thuế bổ sung tối đa 35% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức này có thể giảm còn 20% nếu hai nước đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng.

Theo Bộ Công Thương, đây là kết luận sơ bộ trong cuộc điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974, liên quan đến tình trạng dư thừa công suất và sản lượng công nghiệp. USTR tiến hành điều tra 16 nền kinh tế, trong đó đưa ra đánh giá sơ bộ đối với 14 nền kinh tế, gồm Việt Nam, Trung Quốc, EU, Singapore, Thụy Sĩ, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Bangladesh, Nhật Bản và Ấn Độ.

Mỹ đề xuất thuế bổ sung tối đa 35% cho hàng hóa các ngành chế biến, chế tạo nhập khẩu từ Việt Nam. Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Theo kết luận sơ bộ, mức thuế bổ sung tối đa 35% được đề xuất đối với hàng hóa Việt Nam, sau khi khấu trừ các mức thuế theo Mục 301 hiện hành. Một số mặt hàng thuộc diện đề xuất miễn trừ, với danh mục gồm 2.121 mặt hàng theo mã HS 8 số.

USTR cũng đề cập khả năng điều chỉnh mức thuế xuống 20% nếu Việt Nam đạt được hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ và đáp ứng các vấn đề được nêu trong cuộc điều tra.

Trong báo cáo, USTR cho rằng một số chính sách và hoạt động của Việt Nam liên quan đến quy hoạch công nghiệp, đất đai, điều kiện lao động, phân bổ tín dụng, quản lý giá, đầu tư nước ngoài và chuyển tải hàng hóa có thể góp phần tạo ra tình trạng dư thừa công suất. Các lĩnh vực được cơ quan này đề cập gồm dệt may, da giày, đóng tàu, xi măng và công nghệ thông tin - truyền thông.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, kết luận sơ bộ chưa làm phát sinh hiệu lực áp thuế. USTR sẽ tiếp tục tiếp nhận ý kiến, tổ chức tham vấn và điều trần công khai trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo kế hoạch, các bên quan tâm phải gửi đăng ký tham dự điều trần, nội dung trình bày và ý kiến bằng văn bản trước ngày 5-1-2027. Phiên điều trần dự kiến bắt đầu ngày 25-1-2027. Quyết định cuối cùng có thể được đưa ra sớm nhất trong tháng 2-2027 và muộn nhất vào ngày 11-3-2027.

Mức thuế chính thức có thể thấp hơn đề xuất ban đầu nếu USTR đánh giá các bên đạt tiến triển đáng kể hoặc tìm được giải pháp thỏa đáng thông qua đàm phán song phương.

Bộ Công Thương cho biết Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong quá trình đàm phán hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ, đồng thời triển khai các biện pháp cải cách nhằm giải quyết những vấn đề phía Hoa Kỳ quan tâm.

Ngày 21-11, Chính phủ ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch hướng đến quản trị xuất siêu chủ động, bền vững; nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng hàng xuất khẩu; ngăn chặn lẩn tránh biện pháp thương mại, chuyển tải bất hợp pháp và gian lận xuất xứ.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành tham gia quy trình điều tra của USTR, chuẩn bị ý kiến phản biện, làm rõ những nội dung chưa chính xác và trao đổi với cơ quan chức năng Hoa Kỳ. Hai nước tiếp tục nỗ lực hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng trong thời gian sớm nhất.