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Thế giới

Mỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada

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Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7, trong khi các cuộc thương lượng riêng với Canada dự kiến được triển khai sau đó.

Ngày 1/7, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo không gia hạn Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) theo hình thức hiện tại, qua đó kích hoạt cơ chế rà soát hằng năm và mở đường cho các cuộc đàm phán sửa đổi hiệp định trong thời gian tới.

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Quang cảnh cảng hàng hóa ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer cho biết Washington không đồng ý gia hạn USMCA với nội dung hiện nay do vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, đặc biệt là tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ với Canada và Mexico.

Tuy nhiên, hiệp định vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến năm 2036, trừ khi một bên quyết định rút hoặc 3 nước đạt được một thỏa thuận gia hạn mới.

Ông Greer cho biết Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với Mexico và Canada nhằm khắc phục những hạn chế của hiệp định. Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7, trong khi các cuộc thương lượng riêng với Canada dự kiến được triển khai sau đó.

Các bên đàm phán USMCA trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump và hiệp định có hiệu lực từ tháng 7/2020, thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ không hài lòng với hiệp định, cho rằng USMCA chưa giải quyết được tình trạng mất cân bằng thương mại và chưa tạo đủ động lực đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng đang thúc đẩy các quy định chặt chẽ hơn về tỷ lệ hàm lượng sản xuất tại Bắc Mỹ, đặc biệt trong ngành ô tô.

Giới phân tích nhận định việc chuyển sang cơ chế rà soát hằng năm sẽ tạo thêm sức ép đàm phán đối với Canada và Mexico, song cũng làm gia tăng sự bất định đối với chuỗi cung ứng và hoạt động đầu tư trong khu vực Bắc Mỹ, nơi kim ngạch thương mại hằng năm đạt gần 2.000 tỷ USD./.

Theo Đoàn Hùng (TTXVN/Vietnam+)

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