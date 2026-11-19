(GLO)- Nestlé Việt Nam vừa vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 dành cho khối doanh nghiệp lớn, cho thấy những chính sách đáng chú ý trong phát triển nhân sự, đào tạo, đãi ngộ và xây dựng môi trường làm việc tại doanh nghiệp.

Tối 18-11, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 với chủ đề “Human-AI Advantage”, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Công ty CP Anphabe công bố kết quả bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026.

Theo Ban tổ chức, khảo sát ghi nhận hơn 70.000 lượt đánh giá của người đi làm, đối với 713 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành. Kết quả được chia thành hai bảng xếp hạng dành cho khối doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa.

Nestlé Việt Nam được vinh danh Top 1 trong bảng xếp hạng 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Ảnh: Nestlé

Ở khối doanh nghiệp lớn, Nestlé Việt Nam vươn lên vị trí số 1, đồng thời đứng đầu ngành Hàng tiêu dùng (thực phẩm và phi thực phẩm). Đây là bước tiến đáng chú ý khi năm 2025 doanh nghiệp nằm trong Top 10, còn vị trí dẫn đầu thuộc về Unilever Việt Nam.

Trong khi đó, ở khối doanh nghiệp vừa, L’Oréal Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng. Một số doanh nghiệp nổi bật khác ở các ngành gồm AEON Việt Nam, Vietcombank, Honda Việt Nam, GREENFEED Việt Nam. Đáng chú ý, Vingroup dẫn đầu 5 ngành, Viettel Group đứng đầu 2 ngành công nghệ thông tin và viễn thông - hạ tầng.

Một trong những điểm đáng chú ý trong chính sách nhân sự của Nestlé Việt Nam là định hướng phát triển nghề nghiệp dựa trên năng lực và thế mạnh của từng cá nhân, thay vì chỉ phụ thuộc vào thâm niên hoặc vị trí công việc.

Theo thông tin công bố trên website Nestlé Việt Nam, nhân viên được tạo điều kiện tham gia các chương trình huấn luyện, cố vấn, đào tạo chuyên sâu, luân chuyển giữa các phòng ban và trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế. Doanh nghiệp cũng khuyến khích văn hóa thử nghiệm, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để người lao động chủ động đề xuất ý tưởng và phát huy khả năng.

Đối với nguồn nhân lực trẻ, Nestlé triển khai nhiều chương trình như Quản trị viên tập sự, Quản lý kinh doanh tập sự và Thực tập sinh, tạo điều kiện cho sinh viên mới tốt nghiệp, giúp người trẻ tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ năng và từng bước xây dựng lộ trình nghề nghiệp.

Bên cạnh cơ hội phát triển, chính sách thu nhập và phúc lợi cũng là yếu tố được doanh nghiệp chú trọng. Theo giới thiệu của Nestlé, người lao động được hưởng chế độ lương thưởng cạnh tranh, các gói bảo hiểm, tiết kiệm, khoản vay và những phúc lợi bổ sung. Tùy từng vị trí, nhân viên còn có thể tiếp cận các phương án làm việc linh hoạt, hoạt động tình nguyện và cơ hội phát triển nghề nghiệp tại nhiều quốc gia.

Một điểm nhấn khác là chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Theo số liệu Nestlé Việt Nam công bố, nữ giới chiếm 54% các vị trí quản lý cấp cao, lãnh đạo và khoảng 47% vị trí quản lý ở các cấp khác.

Không chỉ tập trung vào hiệu quả công việc, Nestlé Việt Nam cho biết doanh nghiệp hướng đến xây dựng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng sự khác biệt, quan tâm sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động.

Trước đó, năm 2023, Nestlé Việt Nam cũng từng đứng đầu bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ở khối doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp đã có nhiều năm liên tiếp góp mặt trong nhóm dẫn đầu, cho thấy sự đầu tư lâu dài vào thương hiệu tuyển dụng và chất lượng môi trường làm việc.