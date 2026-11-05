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Vinamilk 3 năm liên tiếp vào Fortune Southeast Asia 500

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NHÃ UYÊN (theo TTO, VGP News, Báo Tin tức)

(GLO)- Vinamilk tiếp tục góp mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á do Fortune bình chọn năm 2026, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp sữa Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng uy tín này.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh vào ngày 3-11, Vinamilk tiếp tục được vinh danh trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500).

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Vinamilk là thương hiệu sữa duy nhất của Việt Nam năm thứ 3 liên tiếp vào Fortune Southeast Asia 500. Ảnh: VN/Báo Tin tức

Theo công bố năm 2026, Vinamilk đứng thứ 164 trong danh sách Fortune Southeast Asia 500, đồng thời là đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam góp mặt liên tục trong cả 3 kỳ xếp hạng kể từ khi Fortune lần đầu công bố bảng xếp hạng riêng cho khu vực vào năm 2024.

Kết quả này được đánh giá là dấu mốc đáng chú ý đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, dinh dưỡng - vốn không chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng có sự hiện diện của nhiều tập đoàn tài chính, năng lượng và công nghiệp lớn.

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên do Tạp chí Fortune (Mỹ) thực hiện, dựa trên doanh thu của các doanh nghiệp trong năm tài chính gần nhất.

Năm 2026, ngưỡng doanh thu tối thiểu để góp mặt trong danh sách tăng 26% so với kỳ trước, cho thấy quy mô và mức độ cạnh tranh ngày càng lớn giữa các doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

Hiện Vinamilk sở hữu hệ thống 16 nhà máy và 15 trang trại trong và ngoài nước, với sản phẩm xuất khẩu, phân phối tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển hệ thống phân phối và đa dạng hóa các dòng sản phẩm dinh dưỡng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

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Hiện Vinamilk sở hữu hệ thống 16 nhà máy và 15 trang trại trong và ngoài nước, với sản phẩm xuất khẩu, phân phối tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: VN/Báo Tin tức

Đáng chú ý, năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc 50 năm hình thành và phát triển của Vinamilk. Bên cạnh sự ghi nhận dành cho doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên tiếp tục có mặt trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á (Most Powerful Women Asia) của Fortune, xếp thứ 71 (tăng 2 bậc so với năm 2025). Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp bà được vinh danh trong danh sách này.

Việc liên tục góp mặt trong Fortune Southeast Asia 500 không chỉ phản ánh quy mô doanh thu mà còn cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của thương hiệu Việt trong bức tranh kinh tế khu vực, đặc biệt ở lĩnh vực thực phẩm và dinh dưỡng.

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