5 nữ doanh nhân Việt lọt top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á là ai?

(GLO)- Ngày 6-10, Tạp chí Fortune đã công bố bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia 2026, tôn vinh 100 nữ lãnh đạo có ảnh hưởng nổi bật trong giới kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, Việt Nam có sự góp mặt của 5 nữ doanh nhân.

Bà Phạm Thu Hương. Ảnh: VIC/TTO

1. Đứng cao nhất trong nhóm nữ lãnh đạo Việt Nam là bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Vingroup, xếp ở vị trí 37. Đây là lần đầu bà Hương góp mặt trong bảng xếp hạng của Fortune.

Bà Hương là một trong những người tham gia xây dựng Vingroup cùng chồng là tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Bà từng học luật quốc tế tại Kiev và cùng ông Vượng phát triển hoạt động kinh doanh tại Ukraine trước khi trở về Việt Nam.

Bà Hương từng giữ vị trí Chủ tịch GSM, đơn vị vận hành nền tảng gọi xe điện Xanh SM, trước khi rời vị trí này vào tháng 9-2026.

Bà Mai Kiều Liên. Ảnh: VNM/TTO

2. Ở vị trí 71 là bà Mai Kiều Liên - Tổng giám đốc Vinamilk. Đây là năm thứ ba liên tiếp bà góp mặt trong danh sách của Fortune. Thứ hạng năm nay của bà Liên tăng 2 bậc so với năm 2025 và 4 bậc so với lần đầu được vinh danh vào năm 2024.

Bà Liên gia nhập doanh nghiệp tiền thân của Vinamilk từ năm 1976 và bắt đầu giữ vị trí Tổng giám đốc từ năm 1992.

Trong nhiều thập niên điều hành, bà gắn với quá trình cổ phần hóa, niêm yết và mở rộng hoạt động của Vinamilk ra thị trường quốc tế.

Fortune đánh giá Vinamilk hiện là một trong những doanh nghiệp thực phẩm - đồ uống lớn nhất Việt Nam, với sản phẩm hiện diện tại nhiều thị trường trên thế giới.

Bà Nguyễn Thị Hoa. Ảnh: Viettel/TTO

3. Bà Nguyễn Thị Hoa - Tổng giám đốc Viettel Global đứng thứ 84, tăng 6 bậc so với năm 2025 - năm đầu góp mặt trong danh sách của Fortune.

Bà Hoa đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Viettel Global từ tháng 2-2025, trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí cao nhất tại doanh nghiệp phụ trách hoạt động đầu tư quốc tế của Viettel.

Năm 2025, Viettel Global ghi nhận doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, tăng 25%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 440 triệu USD, tăng 57%.

Bà Nguyễn Bạch Điệp. Ảnh: FPT Retail/TTO

4. Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail xếp thứ 90 và là một trong những gương mặt mới của bảng xếp hạng năm nay.

Bà Điệp gia nhập FPT từ năm 1994 và có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển FPT Retail. Dưới sự điều hành của bà, chuỗi nhà thuốc Long Châu phát triển nhanh, trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của FPT Retail. Năm 2025, Long Châu đóng góp gần 70% tổng doanh thu doanh nghiệp.

5. Đại diện cuối cùng của Việt Nam là bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch Hội đồng quản trị TTC AgriS, đứng thứ 95. Đây là năm thứ hai liên tiếp bà My được tạp chí này vinh danh.

Bà Đặng Huỳnh Ức My. Ảnh: DNCC/TTO

Bà là thế hệ kế nghiệp tại hệ sinh thái TTC và đang thúc đẩy TTC AgriS chuyển đổi từ mô hình sản xuất đường truyền thống sang nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng công nghệ và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Theo Fortune, danh sách năm 2026 quy tụ các nữ lãnh đạo đến từ 14 thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Đứng đầu danh sách là bà Tan Su Shan - Tổng giám đốc Ngân hàng DBS Group của Singapore.

Công nghệ là lĩnh vực có nhiều đại diện nhất với 16 nữ lãnh đạo, tiếp đến là ngân hàng với 14 người. Trong tổng số 100 nhân vật được vinh danh, có 24 người lần đầu xuất hiện.

Việc có 5 đại diện trong bảng xếp hạng năm nay cũng đưa Việt Nam lên nhóm những thị trường có số lượng nữ lãnh đạo được Fortune vinh danh đáng chú ý trong khu vực.