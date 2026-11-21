(GLO)- Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai Nguyễn Bay cho biết: Từ ngày 13 đến 19-11-2026, tỉnh đã thu thêm 5 dự án mới từ các doanh nghiệp trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 678 tỷ đồng.

Trong số 5 dự án mới, có 3 dự án đăng ký đầu tư ngoài các khu kinh tế, khu công nghiệp, gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bình Phú 2 (xã Bình Phú) của Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng công nghiệp BNT, vốn đầu tư 498 tỷ đồng; Dự án trồng cây nông nghiệp lâu năm và cây ăn quả tại xã Ia Tôr của Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức, vốn đầu tư 1,76 tỷ đồng; Dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại xã Chư A Thai của Công ty cổ phần Công nghệ và Dạy nghề An Phú Thiện, vốn đầu tư 14,95 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (đứng thứ 2 từ phải qua) tặng quà lưu nhiệm cho nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Tiến Sỹ

Hai dự án đầu tư trong khu kinh tế và khu công nghiệp, gồm: Dự án nhà máy cà phê Phi Long Gia Lai của Công ty TNHH Một thành viên Phi Long Gia Lai, đăng ký đầu tư 110 tỷ đồng tại Khu công nghiệp Nam Pleiku thuộc địa bàn xã Ia Tôr và xã Bờ Ngoong; Dự án chợ trung tâm của Công ty cổ phần Becamex Bình Định đăng ký đầu tư gần 54 tỷ đồng tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, thuộc địa bàn tại xã Canh Vinh.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Gia Lai đã thu hút được 258 dự án đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước và 9 dự án FDI, vượt 57,06% kế hoạch cả năm 2026, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 248.862 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước (169 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 156.990 tỷ đồng), số dự án mới tăng 57,99% và tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 58,52%.

Không chỉ thu hút các dự án mới, niềm tin của doanh nghiệp còn được thể hiện qua việc 115 dự án được điều chỉnh tăng vốn thêm 16.524 tỷ đồng so với ban đầu.