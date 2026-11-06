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Hơn 37,5 triệu lượt xe qua 15 tuyến cao tốc, ngân sách thu 3.507 tỷ đồng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Vietnam+, Báo Xây dựng)

(GLO)- Đến ngày 5-11, 15 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư đã ghi nhận hơn 37,5 triệu lượt phương tiện lưu thông, với tổng số phí thu và nộp ngân sách Nhà nước đạt 3.507 tỷ đồng.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, 15 tuyến cao tốc đầu tư công thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã triển khai thu phí trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 10-2026. Tổng lưu lượng phương tiện đạt 37.525.668 lượt, số tiền thu được và nộp ngân sách Nhà nước là 3.507 tỷ đồng.

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Đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn được tổ chức thu phí từ tháng 8-2026. Ảnh: Phương Vi

Riêng tháng 9-2026, các tuyến ghi nhận 5.858.921 lượt phương tiện, số tiền thu đạt 552,79 tỷ đồng. Trong tháng 10, lưu lượng đạt 5.760.042 lượt xe, tương ứng số tiền thu 548,9 tỷ đồng.

Các tuyến đang tổ chức thu phí gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Bãi Vọt - Hàm Nghi; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Bùng - Vạn Ninh; Vạn Ninh - Cam Lộ; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong; Vân Phong - Nha Trang; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Việc thu phí được triển khai theo từng giai đoạn, căn cứ tiến độ hoàn thiện hạ tầng và điều kiện kỹ thuật của các dự án. Trước đó, từ ngày 2-3-2026, Cục Đường bộ Việt Nam bắt đầu tổ chức thu phí đối với các dự án thành phần đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Đến tháng 7, thêm 5 dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ được đưa vào khai thác thu phí; các đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang tiếp tục triển khai trong tháng 8.

Báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến hết ngày 12-10, có 15/18 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông ghi nhận gần 34 triệu lượt phương tiện, số phí thu nộp ngân sách đạt gần 3.168 tỷ đồng, vượt mức dự kiến trong các đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được phê duyệt.

Quá trình triển khai thu phí cũng phát sinh một số khó khăn liên quan đến tổ chức thu, vận hành và kết nối giữa hệ thống điều hành với trung tâm dữ liệu thanh toán phí sử dụng đường bộ cao tốc. Bộ Xây dựng đang rà soát, đánh giá để hoàn thiện cơ chế, bảo đảm hoạt động thu phí đồng bộ, thông suốt và hiệu quả.

Đối với các tuyến còn lại, Bộ Xây dựng đã tổng hợp ý kiến của địa phương và ban quản lý dự án để xây dựng dự thảo đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ, với tổng chiều dài 627 km.

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