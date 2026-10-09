Tạm dừng xử phạt xe chạy chậm tại 3 đoạn dốc cao tốc

(GLO)- Từ ngày 1-10 đến khi có thông báo mới, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tạm dừng đo tốc độ và xử lý phương tiện chạy dưới tốc độ tối thiểu tại 3 đoạn dốc cao tốc để đánh giá khả năng vận hành của xe tải nặng, xe đầu kéo.

Ngày 9-10, Cục CSGT cho biết đã tiếp nhận phản ánh về tình trạng xe tải nặng, xe đầu kéo gặp khó khăn khi duy trì tốc độ tối thiểu 60 km/giờ trên một số đoạn dốc cao tốc.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Ảnh: Việt Quốc/VnExpress

Ba vị trí được đưa vào diện khảo sát, đánh giá gồm: Km83+000 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây; Km178 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Km340+800 trên cao tốc Nha Trang - Vân Phong.

Trong thời gian đánh giá tổng thể, bắt đầu từ ngày 1-10-2026 đến khi có thông báo mới, lực lượng CSGT không đo tốc độ và xử lý phương tiện đi dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn dốc nói trên. Đây là biện pháp tạm thời, không đồng nghĩa quy định tốc độ tối thiểu trên toàn tuyến cao tốc đã được thay đổi.

Theo Cục CSGT, xe tải nặng và xe đầu kéo chạy chậm tại những vị trí này có thể làm gia tăng nguy cơ tai nạn do chênh lệch tốc độ với các phương tiện đi phía sau, đặc biệt vào ban đêm. Khi ô tô con di chuyển nhanh gặp xe tải hoặc xe đầu kéo đang lên dốc với tốc độ thấp, người điều khiển có thể không kịp xử lý tình huống.

Để phòng ngừa tai nạn, lực lượng CSGT đã đề nghị đơn vị quản lý đường bộ lắp đặt biển báo, đèn cảnh báo tại các khu vực dốc thường xảy ra va chạm, đồng thời lập hồ sơ các điểm đen tai nạn giao thông.

Cuối tháng 9-2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã tổ chức thực nghiệm tại các vị trí có độ dốc lớn với 28 phương tiện, gồm 18 ô tô tải các loại, 8 xe đầu kéo và 2 xe đầu kéo xi-téc chở chất lỏng.

Kết quả cho thấy các phương tiện vẫn có khả năng đạt tốc độ tối thiểu. Tuy nhiên, việc duy trì tốc độ phụ thuộc đáng kể vào tình trạng kỹ thuật của xe mới hay cũ, khả năng vận hành khi phải tăng ga lớn, mức tiêu hao nhiên liệu và kinh nghiệm của tài xế trong việc nắm địa hình, chủ động tạo đà trước khi lên dốc.

Trên cơ sở đó, Cục CSGT phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan, gồm mức độ an toàn giao thông khi phương tiện chạy chậm trên cao tốc; ảnh hưởng của địa hình, độ dốc đến khả năng vận hành của xe tải nặng; tình trạng kỹ thuật và tải trọng phương tiện; kỹ năng điều khiển của người lái xe.

Tốc độ đi dốc cao tốc phụ thuộc vào kỹ năng của tài xế cũng như tình trạng và tải trọng của phương tiện. Ảnh: Phương Vi

Cục CSGT đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét điều chỉnh theo hướng giảm cả tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu tại ba đoạn dốc này. Việc điều chỉnh cần được xem xét trên cơ sở kết quả đánh giá và các điều kiện an toàn thực tế.

Cục CSGT khuyến cáo tài xế xe tải nặng chấp hành đúng quy định về tải trọng, tuân thủ quy tắc giao thông trên đường cao tốc, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn.