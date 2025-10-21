Đường huyết mạch thành điểm đen, Quốc lộ 14 xuống cấp tiềm ẩn tai nạn

Nhiều xe khách, xe tải lưu thông qua Quốc lộ 14 phải luồn từ bên phải, lách sang bên trái, thậm chí lấn sang cả làn đường ngược chiều để né các ổ voi, ổ gà.

Cơ quan chức năng đang tiến hành sửa chữa trên quốc lộ 14, đoạn qua phường Bình Phước. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Quốc lộ 14 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nguyên với tỉnh Đồng Nai và trung tâm kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Quan trọng là vậy, nhưng thời gian gần đây tuyến đường này nhiều đoạn đã xuống cấp, xuất hiện chi chít ổ voi, ổ gà khiến nhiều tài xế ngán ngẩm vì nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong khoảng một tháng qua, tuyến Quốc lộ 14, đoạn qua xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai bị xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều tài xế và người dân lưu thông qua khu vực này ví von, đây không phải là đường mà giống như những miệng núi lửa đã ngưng hoạt động.

Hệ quả, nhiều xe khách, xe tải lưu thông qua đây phải luồn từ bên phải, lách sang bên trái, thậm chí lấn sang cả làn đường ngược chiều để né các ổ voi, ổ gà.

Chia sẻ từ tài xế Đào Quốc Dũng, toàn tuyến Quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đồng Nai (Bình Phước cũ), khu vực xã Thọ Sơn là đường xấu nhất, tệ nhất. Đoạn đường dài khoảng 5km xuất hiện nhiều điểm hư hỏng nặng. Mặt đường lồi lõm, có chỗ lún sâu từ 10-20cm.

Khi trời mưa, các “ổ gà” này biến thành những “ao nước” khiến xe máy, ôtô, đặc biệt là các loại xe tải trọng lớn như container, xe đầu kéo phải di chuyển chậm chạp, tránh né rất khó khăn.

Theo người dân địa phương, tuyến đường này đã nhiều lần được dặm vá, nhưng chỉ vài ngày sau, các vết nứt và bong tróc lại xuất hiện, khiến việc đi lại ngày càng nguy hiểm.

Có mặt tại khu vực xã Thọ Sơn, dù quy định tốc độ tối đa 80km/giờ nhưng không khó để tìm ra cảnh từng đoàn xe rồng rắn nối đuôi nhau ì ạch di chuyển với tốc độ khoảng 10km/giờ chỉ để vượt chướng ngại vật mang tên ổ voi, ổ gà.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa (xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai) cho biết đường hư hỏng khá lâu nhưng không được sửa chữa, trong khi lượng xe tải trọng tải lớn, xe đầu kéo qua lại rất nhiều khiến các hư hỏng càng nặng hơn và nhiều hơn. Một số đoạn được sửa chữa khá tạm bợ, không được bao nhiêu ngày thì lại bị lại. Người dân, lái xe đều ngán ngẩm.

Không riêng gì khu vực xã Thọ Sơn, tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại nhiều khu vực khác trên tuyến, đặc biệt là đoạn qua trung tâm phường Bình Phước và phường Đồng Xoài, kéo dài từ cầu 2 đến cầu Nha Bích (giáp ranh giữa phường Đồng Xoài và xã Nha Bích).

Một số đoạn đi qua xã Bù Đăng, xã Đồng Tâm, phường Chơn Thành hoặc trên các mặt cầu cũng bị hư hỏng, song hiện mới chỉ được chắp vá tạm thời.

Theo anh Trần Xuân Túc (ngụ phường Bình Phước), đường Quốc lộ 14 nhiều đoạn cứ sửa rồi lại hư hỏng, được chỗ này chắp vá xong, chỗ khác lại hư; hay ngay cả những chỗ mới chắp vá được vài bữa thì lại hư lại khiến đá văng ra khắp mặt đường. Đặc biệt thời điểm buổi tối, rất nguy hiểm khi xe lớn, xe bé gì cũng đều muốn ‘né’ ổ voi, ổ gà trên đường nhưng tầm nhìn bị hạn chế, khiến người dân rất sợ.

“Không nói đâu xa, gần một tháng trước, chính bản thân tôi đi làm về tối qua tuyến đường này, cũng không may bị sập ổ gà loạng quạng suýt nữa té ngã. May là lúc đó không có xe lớn đi bên cạnh nên không gây ra tai nạn nguy hiểm,” anh Túc chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho biết tuyến Quốc lộ 14 thời gian qua cũng xuất hiện khá nhiều hư hỏng, gây mất an toàn giao thông trên tuyến. Với trách nhiệm cơ quan quản lý địa phương thì sở cũng đã một số văn bản kiến nghị đến Khu quản lý đường bộ IV, đơn vị trực tiếp quản lý tuyến đường này để khắc phục tình trạng hư hỏng nêu trên. Trong thời gian tới Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Khu quản lý đường bộ IV để chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm khắc phục hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến theo đúng quy định.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Hoàng Văn Phượng, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV, cho biết các đoạn tuyến hư hỏng trên Quốc lộ 14 đang được các nhà thầu, chủ đầu tư chủ động sửa chữa theo định kỳ. Do ảnh hưởng của các cơn bão từ số 7 đến số 10, có một số đoạn bị hư hỏng nặng, Khu cũng đã chỉ đạo nhà thầu cào bóc lớp mặt đối với các đoạn đã bị hư nát hết để tạo sự êm thuận cho xe lưu thông; đối với đoạn đường cứng, hư hỏng cục bộ thì sử dụng vật liệu phù hợp hoặc cấp phối để đảm bảo giao thông tạm.

“Hiện chúng tôi đang trình Cục Đường bộ Việt Nam cho phép sửa chữa, khôi phục công trình đường bộ bị hư hỏng nền, mặt đường trên đoạn tuyến Km887+300-Km892+600 QL.14, tỉnh Đồng Nai theo quy định tại khoản 1 Điều 14 và khoản 1 Điều 15 của Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ. Sau khi được chấp thuận sẽ tổ chức thi công triệt để và thảm bê tông nhựa," ông Hoàng Văn Phượng nhấn mạnh.

Ông Hoàng Văn Phượng nói thêm: "Ngoài ra, đơn vị sẽ thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu khắc phục kịp thời. Nếu không đảm bảo chất lượng, chúng tôi sẽ lập biên bản hoặc phát văn bản gửi các đơn vị liên quan để khắc phục. Đối với các đơn vị nhắc nhiều mà không nghe, Khu sẽ mời về họp, làm quyết liệt".

Theo Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)