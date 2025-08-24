Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên đường Trần An Tư

Người dân ở tổ 9 (khu phố 4, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) phản ảnh: Tuyến đường Trần An Tư có chiều dài chỉ tầm 200 m; đường có dạng hình cánh cung, hai đầu đều giao nhau với đường Diên Hồng. Tuy đường ngắn nhưng lại có nhiều khúc cua ngoặt, khuất tầm nhìn và lòng đường hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên đường.
Ngoài ra, hai bên đường thường xuyên có nhiều phương tiện ô tô đậu và hàng quán buôn bán đặt bảng hiệu lấn ra vỉa hè, lề đường. Vào buổi sáng, khách hàng vào quán ăn uống thường để xe máy dưới lòng đường, khiến đường bị ách tắc.
Đặc biệt, tại ngã ba giao nhau giữa đường Trần An Tư và Võ Mười thường xuyên có ô tô đậu trên vỉa hè và dưới lề đường làm khuất tầm nhìn. Khi có nhiều phương tiện ô tô, xe máy cùng lưu thông qua đoạn đường này gây xung đột, dễ xảy ra TNGT.
Ông Trần Văn Minh (nhà ở đường Trần An Tư) cho hay: Không ít lần người điều khiển phương tiện ô tô, xe máy khi qua khúc cua bị mất lái, lao lên vỉa hè rất nguy hiểm. Vào ban đêm, hệ thống đèn chiếu sáng trên đường Trần An Tư rất mờ nên càng tăng thêm nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông qua đoạn đường này.
"Chúng tôi mong chính quyền địa phương có biện pháp xử lý tình trạng ô tô, xe máy đậu lấn chiếm lòng lề đường để đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến đường Trần An Tư", bà Lê Thị Hồng Gấm (ở khu phố 4, phường Quy Nhơn Nam) kiến nghị.
Theo Sở Xây dựng, tại ngã ba giao nhau giữa đường Trần An Tư và Diên Hồng, ngành chức năng đã cắm biển báo “đi chậm”. Việc ô tô, xe máy đậu lấn lòng, lề đường thuộc chức năng, thẩm quyền kiểm tra, xử lý của chính quyền địa phương và lực lượng CSGT.
Bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, cho hay: Phường ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân tổ 9 (khu phố 4) về tình hình trật tự ATGT trên tuyến đường Trần An Tư. UBND phường sẽ cử cán bộ chuyên môn phối hợp với lực lượng CA phường kiểm tra hiện trường để đưa ra biện pháp xử lý, lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường nhằm đảm bảo ATGT tại khu vực này.