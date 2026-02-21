“Cung đường mùa xuân” mở lối phát triển

(GLO)- Xuân Bính Ngọ 2026 gõ cửa, Gia Lai đón thêm một mùa vui mới khi tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành, nhiều đoạn quan trọng được thông xe, đưa vào khai thác.

Không chỉ là công trình giao thông hiện đại, tuyến đường này còn được kỳ vọng trở thành “cung đường mùa xuân”, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Gia Lai nói riêng và cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung.

Dần hoàn thiện trục giao thông chiến lược

Được đồng loạt khởi công ngày 1-1-2023, sau hơn 3 năm thi công liên tục, các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng chiều dài hơn 118 km đã cơ bản hoàn thành, về đích đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong đó, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài gần 28 km đã chính thức thông xe ngày 19-12-2025, tạo dấu mốc quan trọng trên hành trình hoàn thiện tuyến cao tốc huyết mạch quốc gia.

Lễ thông xe tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn diễn ra ngày 19-12-2025. Ảnh: Bảo Hòa

Kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm cao độ, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương. Từ chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành đến sự chủ động của tỉnh và các địa phương có dự án đi qua, sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, tất cả đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để công trình trọng điểm quốc gia về đích đúng hẹn.

Ông Ngọ Trường Nam - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả (đơn vị thi công dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) cho biết: Khi đảm nhận dự án lớn nhất trong 12 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, nhà thầu xác định đây không chỉ là nhiệm vụ xây dựng thông thường mà còn là sứ mệnh quốc gia, vừa là trọng trách nặng nề, vừa là niềm tự hào lớn lao.

Dự án đi qua nhiều khu vực địa hình phức tạp, khối lượng thi công rất lớn, trong khi yêu cầu về tiến độ hết sức khẩn trương. Nhà thầu phải đối mặt với nhiều khó khăn cùng lúc, từ công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cho đến những thách thức trong việc phối hợp, chia sẻ và tạo sự đồng thuận giữa các bên liên quan.

“Trước áp lực đó, hàng chục mũi thi công đã được bổ sung, hàng trăm phương tiện máy móc, thiết bị hiện đại được tăng cường. Nhiều giải pháp kỹ thuật, cải tiến công nghệ được áp dụng nhằm nâng cao chất lượng công trình và rút ngắn thời gian thi công. Đặc biệt, chúng tôi đã chủ động bỏ ra hàng chục tỷ đồng để nâng cao chất lượng mặt đường, đẩy nhanh tiến độ thi công hầm và ứng trước chi phí đền bù, hỗ trợ người dân địa phương… Nhờ sự chủ động, linh hoạt và quyết liệt ấy, dự án đã hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng so với hợp đồng ký kết, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn, cùng góp phần tạo nên diện mạo hiện đại cho tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Gia Lai” - ông Nam nhấn mạnh.

Theo ông Cao Việt Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Xây dựng, đơn vị chủ đầu tư dự án), sau hơn 1.000 ngày nỗ lực vượt khó, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Gia Lai đã trở thành mảnh ghép quan trọng trên tuyến đường bộ cao tốc góp phần nối liền trục cao tốc từ Lạng Sơn đến Cà Mau, đóng góp thiết thực vào mục tiêu hình thành khoảng 3.000 km đường cao tốc trên phạm vi cả nước.

Một trong những yếu tố then chốt giúp dự án hoàn thành vượt tiến độ chính là sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Định trước đây và UBND tỉnh Gia Lai hiện nay, cùng chính quyền các xã, phường nơi dự án đi qua. Chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho gần 12.000 hộ dân bị ảnh hưởng, bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

“Chìa khóa” mở ra không gian tăng trưởng mới

Đánh giá về ý nghĩa của công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định: Việc hoàn thành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh không chỉ là bước đột phá của ngành Xây dựng mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển KT-XH của Gia Lai.

Cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn phường An Nhơn Nam. Ảnh: N.Quý

Khi đi vào khai thác, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tăng cường kết nối liên vùng, giảm chi phí logistics, qua đó mở ra động lực phát triển mới cho KT-XH. Đây là điều kiện quan trọng để Gia Lai hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, tự tin hội nhập và vươn lên trong giai đoạn phát triển mới”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN TỰ CÔNG HOÀNG

Từ góc nhìn cơ sở, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Nguyễn Đình Chương cho rằng: Trong nhiều năm qua, việc chưa có cao tốc đi qua địa bàn tỉnh là một “điểm nghẽn” lớn, khiến khả năng kết nối và thu hút đầu tư của địa phương bị hạn chế so với nhiều nơi khác. Còn hiện nay, khi tuyến cao tốc hoàn thành, năng lực vận chuyển hàng hóa được nâng lên rõ rệt, kết nối giữa các khu, cụm công nghiệp thuận lợi hơn, tạo nền tảng quan trọng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy xã Bình Hiệp Lê Minh Lực đánh giá cao cơ hội phát triển mới mà tuyến cao tốc mang lại. Với lợi thế nằm gần cao tốc Bắc - Nam, xã Bình Hiệp đã hoàn thành quy hoạch 1 khu công nghiệp rộng 270 ha, 2 khu dịch vụ logistics với tổng diện tích 150 ha và 2 khu công nghiệp phụ trợ rộng 70 ha.

“Khi hạ tầng giao thông chiến lược được hoàn thiện, việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ logistics sẽ giúp địa phương tăng tốc phát triển, mở rộng không gian kinh tế và tạo thêm việc làm cho người lao động” - ông Lực khẳng định.

Việc hoàn thành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai là kết tinh của tinh thần quyết liệt, kỷ luật và cam kết cao độ giữa chủ đầu tư, liên danh nhà thầu và chính quyền địa phương. Thành quả ấy thể hiện rõ phương châm hành động “đã nói là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện”, góp phần tạo động lực mới cho phát triển KT-XH của tỉnh Gia Lai và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.