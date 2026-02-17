Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai: Chúc Tết, lì xì hành khách trên chuyến xe cuối năm

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Tối 16-2, Sở Xây dựng phối hợp cùng đơn vị khai thác các bến xe tổ chức chương trình mừng xuân mới, trao bao lì xì may mắn và gửi lời chúc Tết đến hành khách, lái xe trên chuyến xe cuối cùng xuất bến về quê ăn Tết.

li-xi-hanh-khach.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng và Bến xe Đức Long Gia Lai chúc Tết, lì xì hành khách và tổ lái trên chuyến xe cuối năm. Ảnh: T.K

Chuyến xe cuối cùng trong ngày tại Bến xe Đức Long Gia Lai là của nhà xe Phương Trang, xuất bến từ Gia Lai đi Đà Nẵng lúc 17 giờ 30 phút. Trên xe có 9 hành khách, trong đó có 3 người nước ngoài.

Trước giờ khởi hành, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng và Bến xe Đức Long Gia Lai đã trực tiếp thăm hỏi, chúc mừng năm mới và chúc hành trình an toàn, thuận lợi đến toàn bộ hành khách cùng tổ lái.

Những phong bao lì xì được trao tận tay đã tạo nên không khí ấm áp tại bến xe trong ngày cận Tết. Nhiều hành khách bày tỏ sự bất ngờ, xúc động trước sự quan tâm của ngành chức năng.

ong-tran-dinh-son-pho-giam-doc-so-xay-dung-chuc-tet-li-xi-cho-nhan-vien-nha-xe-phuong-trang.jpg
Ông Trần Đình Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng (bìa trái) chúc Tết, lì xì cho nhân viên nhà xe Phương Trang. Ảnh: T.K

Tối cùng ngày, Sở Xây dựng phối hợp Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn tổ chức chúc Tết, trao lì xì may mắn cho 11 hành khách và nhân viên tổ lái nhà xe Trường Thịnh trên chuyến xe Quy Nhơn - TP. Huế.

bf29678b-27c7-4bf7-869c-863fefaefd6e.jpg
Lì xì cho hành khách và nhân viên tổ lái nhà xe Trường Thịnh trên chuyến xe Quy Nhơn - TP. Huế. Ảnh: ĐVCC

Theo đại diện Sở Xây dựng, hoạt động chúc Tết, lì xì hành khách nhằm động viên người dân trong dịp cao điểm đi lại, đồng thời lan tỏa thông điệp về văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Sở cũng đề nghị các đơn vị vận tải tiếp tục tuân thủ nghiêm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện, thời gian lái xe và nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm hành khách đi lại an toàn, thuận tiện.

