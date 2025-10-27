Xây dựng văn hóa giao thông an toàn từ nâng cao ý thức cộng đồng

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đang triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động ký cam kết không vi phạm giao thông, hướng tới các nhóm đối tượng trọng điểm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong cộng đồng.

Qua nắm tình hình thực tế, Phòng CSGT (CA tỉnh) xác định các nhóm tài xế taxi, xe tải, shipper và người điều khiển xe điện chở khách du lịch là những nhóm lưu thông thường xuyên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT nếu chủ quan, chạy theo tiến độ công việc. Do đó, những ngày qua, lực lượng CSGT toàn tỉnh đồng loạt tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về trật tự ATGT đối với các nhóm đối tượng này.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Ngày 19-10, tại khu vực các xã Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức và Ân Hảo, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, CA tỉnh) tổ chức cho 55 tài xế taxi và shipper ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Trật tự, ATGT đường bộ. Trong đó, có 25 tài xế thuộc Công ty Taxi Lado và 30 shipper của Công ty TNHH một thành viên Chuyển phát nhanh Thuận Phong (J&T Express).

Các lái xe thống nhất thực hiện 5 nội dung trọng tâm: Không vi phạm tốc độ; không sử dụng rượu, bia, chất kích thích; không dừng, đỗ, đón - trả khách sai quy định; không dùng điện thoại khi lái xe; và chấp hành nghiêm tín hiệu đèn giao thông, quy tắc nhường đường.

Cán bộ Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho các tài xế taxi. Ảnh: K.A

Shipper Nguyễn Văn Quang (trú tại xã Ân Hảo) chia sẻ: “Trước đây, đôi lúc nhận đơn gấp, tôi thường chạy nhanh cho kịp. Sau khi được CSGT hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, xem video thực tế về các vụ tai nạn, tôi thấy cần thay đổi thói quen, luôn giữ khoảng cách, không nhận đơn quá tải và tuyệt đối không dùng điện thoại khi lái xe”.

Tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông…, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT) tập trung tuyên truyền cho các DN vận tải hàng hóa, hành khách và xe điện du lịch hoạt động trên tuyến ven biển và khu vực trung tâm; đồng thời vận động ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, ATGT đường bộ.

Đại diện Công ty Let’s Go Taxi-ông Lê Quang Lộc cho biết: “Qua buổi làm việc, chúng tôi thống nhất với lực lượng chức năng trong việc nâng cao quản lý đội ngũ tài xế, đặc biệt là kiểm tra tiêu chuẩn sức khỏe, GPLX và lý lịch tư pháp. Công ty cũng tăng cường giám sát, nhắc nhở lái xe không đón-trả khách sai quy định, không tranh giành khách hay chạy sai tuyến, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh”.

Trước đó, 30 tài xế xe tải hoạt động tại 2 xã An Hòa và An Lão cũng đã ký cam kết chở hàng đúng tải trọng được phép của phương tiện đang điều khiển, không để rơi vãi trong quá trình lưu thông. Ngoài ra, Phòng CSGT (CA tỉnh) còn phối hợp với CA các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết đối với nhóm thường xuyên vi phạm giao thông.

Tại phường Hội Phú, nhiều trường hợp tụ tập điều khiển mô tô tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách đã được mời làm việc, lập biên bản và ký cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường trong quản lý, giáo dục, giúp các em nhận rõ hậu quả của hành vi vi phạm, từ đó thay đổi hành vi, xây dựng thói quen tuân thủ luật khi tham gia giao thông.

Hướng đến giao thông an toàn, văn minh

Theo thống kê và tuần tra của Phòng CSGT, nhóm tài xế này thường mắc các lỗi như vượt tốc độ, dừng đỗ sai quy định, chở hàng quá tải hoặc rơi vãi trên đường, sử dụng điện thoại khi lái xe.

“Do đó, bên cạnh tuyên truyền, lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ như: Ghi hình, đón lõng, tuần tra lưu động kết hợp chốt cố định, xử lý nghiêm vi phạm; tập trung vào nhiều khung giờ khác nhau. “Mục tiêu là ngăn chặn từ sớm, từ xa, vừa kiểm soát tình hình, vừa tạo hiệu ứng răn đe, giáo dục, hình thành thói quen tuân thủ pháp luật trong từng lái xe”-Thượng tá Nguyễn Hồng Vang-Phó Trưởng Phòng CSGT-nhấn mạnh.

Các tài xế taxi ký cam kết chấp hành Luật Trật tự ATGT đường bộ. Ảnh: K.A

Trên các tuyến QL 1, 19, 19C, 14 và 25, các tổ tuần tra lưu động kết hợp chốt kiểm tra cố định được bố trí linh hoạt, tập trung tại các nút giao, điểm nóng thường xảy ra vi phạm giao thông.

Trung tá Lê Văn Sáng-Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1-cho biết: “Mỗi ca tuần tra đều gắn với tuyên truyền trực tiếp, nhắc nhở giúp người dân nhận thức rõ nguy cơ và điều chỉnh hành vi. Việc này không chỉ kiểm soát tốt tình hình mà còn nâng cao ý thức tự giác, góp phần phòng ngừa tai nạn”.

Không chỉ vậy, trên các tuyến nội thị, công tác tuần lưu cũng được duy trì thường xuyên; qua đó, các hành vi vi phạm như dừng, đỗ sai quy định hay sử dụng điện thoại khi lái xe đều bị xử lý kịp thời. Mới đây, trên tuyến đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam), tổ công tác của Phòng CSGT đã xử lý một shipper vi phạm 2 lỗi: Điều khiển xe sử dụng điện thoại và che lấp biển số.

Theo Phòng CSGT, thông qua việc kết hợp tuyên truyền, ký cam kết, xử lý nghiêm vi phạm và duy trì tuần tra liên tục, lực lượng CSGT đang từng bước hình thành thói quen tuân thủ pháp luật, phát triển văn hóa giao thông an toàn, góp phần kéo giảm tai nạn và bảo đảm trật tự ATGT trong những tháng cuối năm.