Mr Pips, Mr Hunter cùng lĩnh án chung thân, Shark Bình nhận 10 năm tù

Chiều 16-11, sau gần 3 tuần xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ, Nguyễn Hòa Bình cùng 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các hành vi liên quan.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại tòa. Ảnh: Minh Phương/Dân trí

Theo phán quyết của Hội đồng xét xử (HĐXX), Phó Đức Nam bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.

Cùng 2 tội danh trên, Lê Khắc Ngọ bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 11 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo cũng phải chấp hành án tù chung thân.

Đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), HĐXX tuyên phạt 10 năm tù về tội “Rửa tiền”, liên quan đến dòng tiền gần 320 tỷ đồng có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo của hệ thống Mr Pips.

Shark Bình nhận 10 năm tù về tội "Rửa tiền". Ảnh: SK&ĐS

Một số bị cáo có quan hệ thân thiết với 2 bị cáo cầm đầu cũng nhận mức án đáng chú ý. Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Phó Đức Nam) bị tuyên phạt 9 năm tù về tội “Rửa tiền”. Ngô Thị Thêu (vợ cũ Lê Khắc Ngọ) nhận 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bố mẹ Phó Đức Nam cùng bị kết án về tội “Rửa tiền”. Trong đó, Phó Đức Thắng nhận 6 năm 6 tháng tù, Lê Thị Liễu nhận 5 năm 6 tháng tù.

Đối với nhóm bị cáo tham gia tư vấn, hỗ trợ hoạt động của đường dây, cựu công an Phạm Trường Sơn bị phạt 6 năm tù; cựu luật sư Nguyễn Bá Sơn nhận 7 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thanh Phong (anh trai Nguyễn Thanh Tâm) bị phạt 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 5 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

Các bị cáo còn lại trong vụ án nhận mức án từ 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 20 năm tù, tùy theo vai trò, hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX đánh giá, hầu hết bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Một số trường hợp được xem xét hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe, việc nuôi con nhỏ và mức độ khắc phục hậu quả.

Phó Đức Nam (Mr Pips) bị dẫn giải rời phòng xử. Ảnh: TTO

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Phó Đức Nam bồi thường 822 tỷ đồng, Lê Khắc Ngọ bồi thường 510 tỷ đồng cho các bị hại. Nhóm đồng phạm còn lại phải hoàn trả tổng cộng khoảng 297 tỷ đồng tiền lương, thưởng đã nhận từ hoạt động phạm tội.

Theo kết quả xét xử, 916 bị hại đã chuyển tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng vào các sàn giao dịch trong hệ thống của Nam và Ngọ; sau khi đối trừ khoản tiền đã nhận lại, số tiền bị chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Đối với bất động sản, ô tô, vàng, ngoại tệ và các tài sản khác đã thu giữ, kê biên, HĐXX quyết định tiếp tục xử lý theo quy định để bảo đảm thi hành án và quyền lợi của người bị hại. Đồng thời, tòa đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ một số hành vi, đối tượng và bị hại liên quan trong giai đoạn tiếp theo.