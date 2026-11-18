(GLO)- Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2026, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán (tỉnh Thanh Hóa) đã bị bãi nhiệm chức vụ.

Ngày 18-11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với ông Trịnh Đức Hùng.

Ông Trịnh Đức Hùng. Ảnh: Đinh Huê/Dân trí

Trước đó, ngày 16-11, HĐND xã Thiệu Toán tổ chức kỳ họp, xem xét và thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Hùng do liên quan đến đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Thế Ái - Phó Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Toán, giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến 18-7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp triệt phá 4 đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, lợi dụng thời điểm diễn ra World Cup 2026 để hoạt động.

Trong số những người liên quan các đường dây này có ông Trịnh Đức Hùng, khi đó đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán.

Cụ thể, ngày 14-7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) triệt phá 1 chuyên án, triệu tập 4 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thiện Bình là người cầm đầu đường dây. Người này sử dụng Internet mua tài khoản cấp “Agent” trên các trang web cá độ bóng đá, sau đó phân cấp tài khoản “Member” cho những người có nhu cầu tham gia cá cược.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định Bình đã cấp cho ông Trịnh Đức Hùng 1 tài khoản cá độ với hạn mức 300 USD/ngày. Theo quy đổi được cơ quan chức năng nêu, 1 USD tương đương 100.000 đồng. Ngoài ra, Bình còn cấp cho Trần Công Hậu 1 tài khoản có hạn mức 2.000 USD/ngày để tham gia cá độ các trận bóng đá.

Trước đó, ngày 20-7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam ông Trịnh Đức Hùng để điều tra liên quan vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Sau khi ông Hùng bị bắt tạm giam, công việc chuyên môn của UBND xã Thiệu Toán được giao cho 1 Phó Chủ tịch UBND xã tạm thời phụ trách, điều hành nhằm bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương không bị gián đoạn.

Ngoài việc bị bãi nhiệm chức vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trịnh Đức Hùng.