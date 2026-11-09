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Ia Hrung: Tuyên truyền bảo vệ học sinh trên không gian mạng

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Sáng 9-11, Công an xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THPT Phạm Văn Đồng tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng chiến dịch “Không một mình-Kết nối không tổn thương” cho gần 500 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã Ia Hrung thông tin về tình hình vi phạm pháp luật trên không gian mạng; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, nguy cơ xâm hại trẻ em và những hình thức thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân.

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Các em học sinh tham gia hỏi đáp trực tiếp tại buổi tuyên truyền. Ảnh: Phạm Ngọc

Đồng thời, học sinh được hướng dẫn nhận diện thông tin xấu, độc, tin giả, hình ảnh và video bị cắt ghép; kỹ năng kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Đặc biệt, lực lượng Công an cảnh báo các thủ đoạn giả danh công an, giáo viên, nhà trường để lừa đảo học phí, học bổng, việc làm thêm; giả mạo người thân, mua bán tài khoản trò chơi và hình thức “bắt cóc online”.

Bên cạnh đó, học sinh được khuyến cáo không tùy tiện công khai thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP; không truy cập đường link, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Đồng thời, không tham gia xúc phạm, đe dọa, phát tán hình ảnh riêng tư của người khác trên mạng xã hội; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô khi gặp tình huống bất thường.

Dịp này, chương trình cũng triển khai phong trào “5 phút cùng em”, khuyến khích phụ huynh, giáo viên dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để lắng nghe, trò chuyện, chia sẻ và hỗ trợ học sinh trước những nguy cơ trên không gian mạng.

Hoạt động góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

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