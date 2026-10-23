Ia Hrung tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự mùa thu hoạch cà phê

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-10), đoàn công tác xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tống Thới Mốc làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại 4 doanh nghiệp cà phê trên địa bàn, gồm: Công ty Ia Sao 1, Ia Sao 2, Ia Grai và Công ty 706.

Đoàn trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại các Công ty cà phê trên địa bàn xã. Ảnh: Phạm Ngọc

Tại các đơn vị, đoàn công tác nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, kế hoạch thu hoạch cà phê năm 2026; công tác quản lý, bảo vệ tài sản, nông sản và việc phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng trong bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao sự chủ động của các doanh nghiệp trong chuẩn bị vụ thu hoạch. Bí thư Đảng ủy xã Tống Thới Mốc đề nghị các đơn vị tăng cường bảo vệ tài sản, nông sản; quản lý chặt chẽ lao động thời vụ, nhất là người lao động từ địa phương khác đến; bảo đảm an toàn giao thông trong vận chuyển nông sản và kịp thời thông tin các vụ việc phát sinh.

Đồng thời, đề nghị Công an xã và các lực lượng chức năng thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự.

Hoạt động nhằm tăng cường phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chức năng và doanh nghiệp, góp phần bảo đảm vụ thu hoạch cà phê năm 2026 diễn ra an toàn, thuận lợi.