Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Xã Ia Hrung vận động hơn 53 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 21-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, nhằm huy động các nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

cac-dai-bieu-tham-gia-ung-ho-tai-le-phat-dong.jpg
Các đại biểu tham gia ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: Khánh Phong

Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức và nhà hảo tâm đã hưởng ứng, đóng góp hơn 53,1 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” của xã.

Dịp này, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Ia Hrung trao kinh phí hỗ trợ 15 hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 160 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ 1 hộ xây dựng nhà ở mới 60 triệu đồng; 2 hộ sửa chữa nhà ở, mỗi hộ 20 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế cho 12 hộ, mỗi hộ 5 triệu đồng.

ong-puih-ruc-bia-phai-chu-tich-uy-ban-mttq-viet-nam-xa-ia-hrung-trao-60-trieu-dong-ho-tro-xay-nha-moi-cho-gia-dinh-co-hoan-canh-kho-khan.jpg
Ông Puih Rúc (bìa phải)-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hrung trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mới cho hộ nghèo. Ảnh: Khánh Phong

Thông qua hoạt động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hrung tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân và người dân phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần giúp các hộ khó khăn cải thiện nhà ở, phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vụ rò rỉ khí clo khiến 42 người nhập viện: 1 nạn nhân nguy cơ mất thị lực, người khác nguy kịch

Vụ rò rỉ khí clo khiến 42 người nhập viện: 1 nạn nhân nguy cơ mất thị lực, người khác nguy kịch

Đời sống

(GLO)- Sự cố rò rỉ khí clo tại cơ sở thu mua phế liệu ở thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc (TP. Hà Nội) vào ngày 19-10 khiến 42 người phải nhập viện. Trong đó, có 1 bệnh nhân tổn thương giác mạc nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng thị lực; người khác tổn thương phổi nặng, kèm sốc.

Trao bằng khen cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

Đời sống

(GLO)- Sáng 16-10, tại phường Hoài Nhơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND 2 phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ cứu 32 thuyền viên tàu QNa-90859-TS gặp nạn trên biển.

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

Đời sống

(GLO)- Khoảng 300 tấn quần áo cũ chất đống tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội), phải thu gom, vận chuyển đi xử lý sau thời gian dài. Vấn đề đặt ra là quyên góp thế nào để lòng tốt đến đúng người mà không tạo thêm gánh nặng cho cộng đồng và môi trường.

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

Đời sống

(GLO)- Sau nhiều năm sống trong nỗi bất an vì sạt lở núi, hàng chục hộ dân xã Cát Tiến và xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đang tất bật xây dựng nhà tại khu tái định cư. Những ngôi nhà mới dần hình thành không chỉ giúp người dân thoát nỗi lo sạt lở núi mà còn mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định, an toàn hơn.

Gia Lai: Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho 100 nữ đoàn viên công đoàn

Gia Lai: Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho 100 nữ đoàn viên công đoàn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trong 3 ngày từ 12 đến 14-10, Công đoàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) tổ chức Hội thảo tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư vú miễn phí với sự tham gia của 200 nữ đoàn viên, người lao động.

Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

Xã hội

(GLO)- Từ 13 kỳ sát hạch, 862 người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ và 475 giấy phép lái xe mô tô được cấp miễn phí, mô hình hỗ trợ người dân học, sát hạch và cấp GPLX đã góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. 

null