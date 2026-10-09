UBND xã Ia Hrung đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh

(GLO)- Chiều 9-10, UBND xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh trên địa bàn. Hội nghị tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo đà cho kinh tế địa phương bứt phá trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, UBND xã thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026.

Năm 2026, xã Ia Hrung vận hành mô hình chính quyền 2 cấp sau sáp nhập và triển khai Đồ án Quy hoạch chung đến năm 2045.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song kinh tế địa phương vẫn ghi nhận những con số ấn tượng: giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 20,78%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 179 tỷ đồng, vượt 179% dự toán tỉnh giao.

Đóng góp vào thành công đó là sự nỗ lực của hơn 151 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã và trên 530 hộ kinh doanh trên địa bàn. Trong năm, xã cũng đã hỗ trợ 17 hộ kinh doanh chuyển đổi thành công lên mô hình doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện Thuế cơ sở 8, Ngân hàng Chính sách xã hội và Agribank chi nhánh Ia Grai đã thông tin chính sách chuyên đề về thuế, hóa đơn điện tử, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; phương thức tiếp cận vốn tín dụng chính sách, ưu đãi để phát triển sản xuất...

Nhân dịp này, đại diện các doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh đã thẳng thắn nêu lên một số tồn tại, vướng mắc liên quan đến đất đai, mặt bằng sản xuất, khả năng tiếp cận vốn vay ưu đãi cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đại diện các cơ quan, ban, ngành và lãnh đạo xã đã trực tiếp làm rõ một số vấn đề doanh nghiệp quan tâm, đồng thời thông tin, hướng dẫn thực hiện các chính sách liên quan đến thuế, tiếp cận vốn vay.

Lãnh đạo xã Ia Hrung khẳng định sẽ phân công rõ người, rõ việc, xử lý dứt điểm các tồn đọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất.

Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế và công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Ảnh: Hà Duy

Dịp này, UBND xã Ia Hrung đã biểu dương, khen thưởng 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.