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Lãnh đạo xã Ia Rsai đối thoại với 70 cán bộ, hội viên phụ nữ

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Chiều 2-10, Đảng ủy xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn. Tham dự hội nghị có 70 đại biểu là chi hội trưởng và hội viên phụ nữ.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.N

Tại hội nghị, lãnh đạo xã đã trực tiếp lắng nghe, trao đổi và giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc triển khai các chính sách, chương trình, đề án của Trung ương và của tỉnh tại địa phương; công tác tổ chức cán bộ Hội ở cơ sở sau sắp xếp; hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn vay, phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao thu nhập.

Những ý kiến thuộc thẩm quyền được lãnh đạo xã trao đổi, giải đáp trực tiếp. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, Hội Liên hiệp phụ nữ xã được đề nghị tổng hợp bằng văn bản để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

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Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Rsai trao 10 suất quà cho hội viên thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: P.N

Thông qua hội nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương có thêm cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên; đồng thời định hướng các hoạt động, phong trào thi đua của Hội trong thời gian tới.

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Rsai trao 10 suất quà cho hội viên thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

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