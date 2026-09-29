Hội CCB tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn và truyền thông về bảo vệ môi trường

(GLO)- Sáng 29-9, tại phường Pleiku, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn và truyền thông công tác bảo vệ môi trường năm 2026.

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh: P.D

Tại hội nghị, 150 đại biểu là chủ tịch hội CCB và đại diện chi hội trưởng CCB của 77 xã, phường phía Tây tỉnh được truyền đạt những nội dung về công tác bảo vệ môi trường, trong đó tập trung vào các chuyên đề: “Tổng quan công tác bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai trong giai đoạn hiện nay” và “Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả”.

Tại hội nghị đã diễn ra các hoạt động tuyên truyền, sân khấu hóa về bảo vệ môi trường và giới thiệu một số mô hình CCB tham gia bảo vệ môi trường hiệu quả.

Tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: P.D

Dịp này, Hội CCB tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “CCB Gia Lai gương mẫu - chung tay vì môi trường xanh”. Theo đó, Hội kêu gọi cán bộ, hội viên thực hiện và vận động gia đình, người dân chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường; không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh tại nơi ở, nơi làm việc và nơi công cộng.

Mỗi cơ sở Hội lựa chọn ít nhất một việc làm cụ thể hoặc một mô hình phù hợp với điều kiện địa phương để triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung vào các hoạt động như vệ sinh đường làng, khu dân cư; thu gom, xử lý rác thải; trồng và chăm sóc cây xanh; tuyên truyền hạn chế sử dụng và phát sinh rác thải nhựa.