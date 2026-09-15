Gia Lai: 8 cơ sở chăn nuôi heo bị xử phạt 930 triệu đồng

(GLO)- Ngày 15-9, bà Hà Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai - cho biết: Các đoàn công tác của đơn vị đã hoàn thành việc kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại 9 cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Kết quả cho thấy cả 9 cơ sở chăn nuôi heo đều đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện đăng ký môi trường. Tuy nhiên, việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại các cơ sở vẫn còn một số tồn tại.

Trong đó, 4/9 cơ sở vận hành hệ thống xử lý nước thải chưa đảm bảo do máy móc hư hỏng, sử dụng hóa chất, vi sinh chưa đạt yêu cầu; một số nơi tự điều chỉnh công nghệ xử lý nhưng chưa báo cáo cơ quan chuyên môn. Một số hồ chứa nước thải bằng bạt HDPE gia cố chưa bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Trước đó, tháng 6-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện trang trại chăn nuôi heo của ông Tô Xuân Hồng (thôn K’Dập, xã Kon Gang) phát sinh lượng lớn nước thải, chất thải, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Ảnh: Tuấn Anh

Về kiểm soát mùi, 4/9 cơ sở chưa bố trí hệ thống phun sương sau quạt hút, 3/9 cơ sở chưa đầu tư hệ thống đốt khí biogas. Hệ thống xử lý xác heo chết tại một số cơ sở còn thiếu hạng mục thoát khí và cửa thu xác sau phân hủy, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khí độc.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 930 triệu đồng đối với 8/9 cơ sở.