Sớm khôi phục đèn tín hiệu ngã tư Gò Găng

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường An Nhơn Bắc trình bày những bất cập về giao thông tại nút giao QL 1 - QL 19B (ngã tư Gò Găng, thuộc địa bàn tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc) sau vụ tai nạn xe khách khiến 2 người tử vong xảy ra rạng sáng 23-9.

Vụ lật xe khách giường nằm khiến 1 cột biển báo dành cho người đi bộ sang đường và 1 trụ đèn tín hiệu giao thông dành cho phương tiện lưu thông trên QL 1 theo hướng Bắc - Nam bị ngã đổ, hư hỏng nặng.

Đến nay, cột biển báo đã được dựng lại, nhưng trụ đèn tín hiệu vẫn chưa được khôi phục, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông tại khu vực.

Tình trạng không đảm bảo an toàn giao thông tại ngã tư Gò Găng (phường An Nhơn Bắc) khi không có đèn tín hiệu. Ảnh: N.C

Sau vụ tai nạn, 3 trụ đèn tín hiệu còn lại trên QL 1 và QL 19B được vận hành ở chế độ đèn vàng. Việc này khiến các phương tiện qua nút giao thiếu điều tiết, dễ xảy ra xung đột giữa các luồng xe, nhất là vào giờ cao điểm.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (tổ dân phố Tiên Hội) cho biết, mật độ phương tiện qua khu vực rất lớn, gồm ô tô, xe tải, xe ben chở đất và xe máy, xe đạp của người dân. Khi hệ thống đèn tín hiệu không hoạt động bình thường, việc qua đường, chuyển hướng của người dân, nhất là học sinh, gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào một số khung giờ cao điểm, phương tiện từ các hướng cùng lúc đổ về khiến giao thông tại khu vực ùn ứ. Người đi xe đạp, xe máy gặp khó khăn khi qua đường, chuyển hướng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc - cho biết, sau vụ tai nạn, địa phương đã làm việc với Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 (thuộc Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam), Sở Xây dựng, các đơn vị chức năng và nhà xe Bảy Tàu - chủ xe khách gây ngã đổ trụ đèn - để thống nhất phương án lắp đặt lại hệ thống đèn tín hiệu.

Trong thời gian chờ khắc phục, Công an phường và các đơn vị chức năng đã đặt biển cảnh báo, yêu cầu người dân chú ý quan sát, giảm tốc độ; lắp đèn cảnh báo ban đêm tại 2 đầu dải phân cách trên QL 1. Công an phường cũng có văn bản đề nghị Phòng CSGT (Công an tỉnh) triển khai các biện pháp hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực.

Người dân mong cơ quan chức năng sớm khôi phục hệ thống đèn tín hiệu, bảo đảm giao thông qua ngã tư Gò Găng được điều tiết an toàn, nhất là trong giờ cao điểm.